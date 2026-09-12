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Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

El presidente del directorio de La Gaceta, Daniel Dessein, asumió la conducción de la entidad hasta 2027

12 de septiembre 2026 · 12:17hs
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Los representantes de Adepa se reunieron en el noroeste argentino.

Foto: Adepa.

Los representantes de Adepa se reunieron en el noroeste argentino.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) cerró este viernes su 64ª asamblea general ordinaria en San Miguel de Tucumán. Así se renovaron las autoridades para el período 2026-2027 y Daniel Dessein se convirtió en el nuevo presidente del consejo ejecutivo.

El titular del directorio de La Gaceta ya estuvo al frente de la entidad en etapas anteriores y vuelve a asumir ese rol hasta el año que viene. Hasta ahora estaba a cargo de la comisión de Libertad de Prensa e Información.

El directivo del diario tucumano reemplaza a Martín Etchevers, representante de Clarín. Así se ratifica la impronta federal y el protagonismo de la prensa del interior en el máximo órgano de conducción de los medios argentinos.

¿Quiénes integran el consejo ejecutivo de Adepa?

La conformación de la mesa directiva reflejó un amplio equilibrio territorial e intermedios. El nuevo consejo ejecutivo estará integrado por Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) como vicepresidenta 1ª y Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta) como vicepresidente 2º. La secretaría general quedó a cargo de Pablo Deluca (Infobae), mientras que Tomás Vio (Diario Olé) asumió la secretaría de Organización; Agustino Fontevecchia (Perfil), la de Relaciones Institucionales; y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui), la secretaría de Actas.

La administración de los recursos institucionales recayó en Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) como tesorero y Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero. El cuerpo directivo se completó con un cuerpo de vocales representativo de diversas plataformas y provincias. Como vocales titulares resultaron electos Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan Boglione (Nueva Rioja). En calidad de suplentes fueron designados Claudia Bogado (La Mañana, Formosa), Diego Garazzi (Hola Argentina), Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero), Carlos Valentini (El Diario de Pringles), Diego Dillenberger (Imagen) y Federico Torres (Río Negro).

>> Leer más: La Capital recibió el premio de Adepa por el especial "Mapa de la violencia en Rosario"

En lo que respecta a las áreas técnicas y estratégicas de trabajo, Etchevers asumió la presidencia de la estratégica Comisión de Libertad de Prensa e Información. Asimismo, José Santa María (Página/12) encabezará la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones; Guillermo Ignacio (TSN Necochea) presidirá el Comité Estratégico; y José Claudio Escribano (La Nación) continuará al frente de la Comisión de Premios “Federico C. Massot”.

Otras áreas clave quedaron bajo la titularidad de Diego Fuentes (Diario Huarpe, Desarrollo Digital), Ana Tronfi (ADNSUR, Medios Locales), Gustavo Ick (Relaciones Internacionales), Roberto Suárez (Mendoza Today, Bien Público), Diego Garazzi (Propiedad Intelectual), Diego Dillenberger (Socios) y Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Difusión). La coordinación de Capacitación Multiplataforma y la Dirección Ejecutiva permanecen en manos de Andrés D'Alessandro.

Libertad de prensa e inteligencia artificial

Uno de los momentos medulares del cónclave federal fue la difusión del informe semestral de libertad de prensa, cuyo eje combinó una severa preocupación por el deterioro del debate público con un análisis doctrinario sobre el impacto de la tecnología en la sustentabilidad de los medios. Bajo la premisa de que “sin periodismo sostenible, la inteligencia artificial debilita el ecosistema informativo”, la entidad advirtió sobre el uso indiscriminado y sin compensación de contenidos periodísticos para entrenar modelos de lenguaje algorítmicos.

El documento enfatizó que la propiedad intelectual constituye un pilar innegociable de la industria y alertó sobre la hostilidad y agravios dirigidos a periodistas desde las máximas esferas de poder. Los miembros de Adepa subrayaron que las eventuales fallas informativas deben canalizarse mediante la ley y el debate republicano, y nunca a través de la intimidación, el castigo legal o el cierre del acceso a las fuentes públicas.

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