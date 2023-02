EEUU "no tiene ningún indicio de extraterrestres", dijo la Casa Blanca El domingo, un general de la Fuerza Aérea no descartó la hipótesis "alien". "Dejaré que los de inteligencia lo descubran", dijo 13 de febrero 2023 · 17:57hs

El primer globo chino es derribado sobre el mar el 4 de febrero. Los incidentes continuaron hasta ahora.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó este lunes que el gobierno no tiene "ningún indicio de extraterrestres" en el episodio del derribo de tres objetos voladores no identificados sobre Estados Unidos y Canadá, un día después de que un general de alto rango dijera que no podía descartarlo.

El trío de derribos _el viernes frente a la costa ártica de Alaska, el sábado sobre el territorio canadiense de Yukón y el domingo sobre el lago Hurón_ se produce tras el derribo de un globo espía chino a gran altitud frente a la costa de Carolina del Sur el 4 de febrero. "Sólo quiero asegurarme de que abordamos este asunto desde la Casa Blanca", dijo Jean-Pierre al comienzo de su habitual rueda de prensa. "Sé que ha habido preguntas y preocupaciones sobre esto, pero no hay, de nuevo, ninguna indicación de alienígenas o actividad extraterrestre con estos recientes derribos". El comentario fue dicho en un tono casi burlón, desenfadado, con Jean-Pierre añadiendo que ella "quería asegurarse de que el pueblo estadounidense sabía que hemos estado escuchando mucho al respecto". "Me encantó 'E.T.' la película", añadió la principal portavoz del presidente Biden, "pero seguro que lo voy a dejar ahí".

Entre risas, el veterano periodista James Rosen, de Newsmax, bromeó diciendo que "la verdad está ahí afuera", utilizando una frase emblemática de la serie de televisión de los 90 "Expedientes secretos X".

image.png El general de la Fuerza Aérea Glen VanHerck, un alto mando con responsabilidades en el área de los avistamientos, admitió que "no puede descartar" que los "objetos avistados" sean OVNIS. Pero el domingo el general de la Fuerza Aérea Glen VanHerck, jefe del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) y del Mando Norte (NORCOM), dos de los cargos más altos y estratégicos de las FFAA de los Estados Unidos, habló en otro tono. Dijo que no podía descartar la existencia de extraterrestres. "Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo descubran". dijo VanHerck. Funcionarios estadounidenses afirman que Biden ordenó las acciones militares tras determinar que los tres objetos no identificados no estaban tripulados. Los funcionarios dicen que no está claro quién lanzó los objetos y no han culpado específicamente a China ni a ningún otro país. Al preguntársele al general VanHerck si había descartado el origen extraterrestre de tres objetos flotantes derribados por aviones de guerra en otros tantos días, respondió: "Dejaré que la comunidad de inteligencia y la contrainteligencia se encarguen de ello y lo averigüen. No he descartado nada", añadió VanHerck. "En este momento seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial, desconocida, que se acerca a Norteamérica con la intención de identificarla". Los comentarios de VanHerck se produjeron durante una sesión informativa del Pentágono después de que un caza F-16 derribara un objeto de forma octogonal sobre el lago Hurón, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Aviones de combate estadounidenses derribaron el domingo un objeto sobre el Lago Hurún, el cuarto derribo sobre Estados Unidos o Canadá en lo que va de mes. El 4 de febrero, aviones estadounidenses derribaron lo que funcionarios calificaron de un globo espía chino sobre la costa de Carolina del Sur, tras rastrearlo por varios días mientras atravesaba Norteamérica de oeste a este. El viernes, aviones F-22 derribaron un objeto "del tamaño de un automóvil'' en espacio aéreo estadounidense sobre las costas de Alaska, y el sábado el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que le ordenó a un avión estadounidense derribar un objeto no identificado _luego descrito como un globo_ sobre el territorio Yukon en el noroeste de Canadá. El objeto derribado el domingo fue descrito como octogonal y del cual pendían unas sogas, pero sin contenido identificable. Los tres objetos eran más pequeños y de apariencia distinta, e iban a una altitud menor que el presunto globo espía, el cual según autoridades estadounidenses era parte de una flota de globos espías que China ha enviado a más de 40 países en años recientes. China insiste en que el globo era un aparato meteorológico que se desvió accidentalmente. El primer ministro británico, Rishi Sunak, declaró el lunes que su gobierno hará "todo lo que sea necesario'' para proteger al país, al anunciar una reevaluación de las medidas de seguridad luego que Estados Unidos detectó varios aéreos no identificados en su espacio aéreo. Preguntado sobre los objetos, Sunak dijo que "no puedo comentar en detalle sobre temas de seguridad, pero la gente debe estar segura que tenemos todas las capacidades necesarias para proteger a la nación'', incluyendo un escuadrón de reacción rápida compuesto por jets Typhoon. El secretario de Defensa, Ben Wallace, declaró que "Reino Unido y sus aliados revisarán lo que estas incursiones en el espacio aéreo significan para nuestra seguridad''. Añadió que "estos acontecimientos demuestran cómo el panorama de la seguridad mundial está empeorando''. China denuncia 10 globos image.png La prensa china siguió el caso del globo derribado y los casos posteriores. China aseguró que desde enero de 2022 globos estadounidenses de gran altura sobrevolaron su espacio aéreo “más de 10 veces” sin la aprobación de las autoridades, y calificó como un “uso indiscriminado de la fuerza” el derribo de estos objetos durante las últimas semanas por parte de Estados Unidos sobre su territorios. “Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha abusado de sus ventajas tecnológicas para realizar operaciones clandestinas indiscriminadas a gran escala y robo de secretos en todo el mundo, incluidos sus aliados, violando la soberanía y los intereses de otros países y regiones, y violando el derecho internacional”, dijo el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin. El funcionario, empero, no aportó fotos, videos ni pruebas o vestigios de ninguna clase. Wang denunció que Washington también ha enviado “con frecuencia aviones y buques de guerra para realizar reconocimientos de cerca en China”, y precisó que la seguridad china registró 657 vuelos en 2022 y 64 vuelos en el Mar de China Meridional solo en enero de este año. Ese mar no es chino, pese a su nombre, y está en disputa entre Pekín y varias naciones vecinas. El paso está habilitado, dado que son aguas internacionales. Estados Unidos apoya a Taiwán, amenazada constantemente de ser invadida por Pekín. Poco después de las declaraciones del vocero, la Casa Blanca negó las acusaciones de Pekín a través de la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, quien escribió en Twitter que “cualquier afirmación de que el gobierno de Estados Unidos opera globos de vigilancia sobre la República Popular China es falsa”. “Es China la que tiene un programa de globos de vigilancia a gran altitud para la recopilación de inteligencia, que ha utilizado para violar la soberanía de Estados Unidos y de más de 40 países en los cinco continentes”, agregó en la vocera en la red.