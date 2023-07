EEUU: la Corte anuló el plan de Biden para beneficiar a estudiantes endeudados

La decisión fue 6-3 con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribiendo el fallo de la mayoría conservadora. Los estados liderados por republicanos y los conservadores que cuestionan el programa dicen que equivale a un intento ilegal de borrar unos 430.000 millones de dólares de deuda de préstamos estudiantiles bajo el pretexto de la pandemia. “El plan integral de cancelación de deuda no puede llamarse justamente una exención: no solo anula las disposiciones existentes, sino que las aumenta y amplía drásticamente”, escribió Roberts. “Por amplio que sea el significado de ‘renunciar o modificar’, ese lenguaje no puede autorizar el tipo de reescritura exhaustiva del estatuto que ha tenido lugar aquí”, escribió el titular de la Corte sobre el texto del Ejecutivo que invalidó. La Casa Blanca trató de utilizar la autoridad de la denominada "Ley Héroes" para condonar la deuda. Roberts dijo que el Gobierno necesitaba la autorización directa del Congreso.