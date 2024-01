Dos huevos se volvieron virales en las redes sociales por llevar particulares mensajes

Para muchos, hubiera pasado desapercibido, pero no para ella. Una mujer catalana observó, al comprar huevos, un detalle particular en uno de ellos. Es habitual que las cáscaras lleven impresos la fecha de caducidad y un código que indica el origen de los huevos, como garantía de calidad y seguridad alimentaria. Pero no fue lo que ocurrió esta vez. Lo que la mujer descubrió en la cocina de su casa que uno de los huevos que había comprado llevaba un insólito mensaje que decidió compartir con sus seguidores.