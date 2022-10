Dos hinchas argentinos están detenidos en Qatar acusados de lavado

Qatar finalmente no pedirá una prueba Covid-19 para ingresar al Mundial

Abogado porteño de 54 años, Martínez llegó a Doha (capital de Qatar, en la península del golfo Pérsico) el 3 de mayo, más de cinco meses atrás, luego de haber pasado su luna de miel en Egipto. El plan era quedarse hasta el día de la final de la Copa del Mundo que tendrá lugar el 18 de diciembre.

Su familia, a través de la cuenta de Instagram donde “Primer Hincha” (@primer.hincha) publica información y videos de su vida cotidiana en la sede del Mundial, aseguró que la detención la sufre producto de haber hecho contacto, de buena fe, con delincuentes qataríes “que tenían una inmobiliaria falsa” al alquilar departamentos en la capital.

“Marcelo fue estafado”, afirmó la familia en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram.

Al entrar un poco más en detalle, los familiares señalan en el texto que Martínez alquiló varios departamentos a través de dicha empresa con el fin de reservarlos para amigos que iban a viajar al Mundial.

La Justicia cree que esos pagos que recibió mediante una empresa de transferencia de dinero al exterior están vinculados a dicha banda delictiva.

Claudia, una hermana de Martínez, habló ayer en un reportaje por TN y declaró que “en realidad ellos fueron estafados por una empresa inmobiliaria”. Tras señalar que lo que hizo su hermano fue encargarse de “reservar” departamentos para “amigos de distintos lugares del mundo”, explicó que “ellos transfirieron dinero por Western Union para que les reservaran un lugar, ya que no conseguían alojamiento”.

“A mi hermano lo vinculan con esta empresa, que era fantasma y no era, porque estaba bien visualizada en Qatar. Esta gente tenía la fachada de una inmobiliaria, con una oficina donde hacían contratos, te tomaban los pagos y emitían recibos”, añadió.

“El motivo de la detención es la averiguación de la vinculación con una banda de delincuentes qataríes, contrabandistas que lavaban dinero con una empresa inmobiliaria. Él pagó los departamentos y tenía recibos de los pagos que hizo”.

Claudia Martínez negó que su hermano haya creado un plan de subalquileres para costearse los gastos en el Mundial.

Tras señalar que “él es fanático del Mundial y hace tres mundiales que asiste permanentemente”, la hermana dijo que “esta vez sucedió que él viajó por la luna de miel, se acercó a Qatar y tenía la posibilidad de quedarse. No era la idea en ningún momento hacer contratos para subalquilar y no es así como él sustentaba su viaje a Qatar, sino que lo sustentaba con los ahorros de su trabajo”, aseveró.

Hasta anoche, Martínez sólo había podido contactarse una vez por teléfono con su pareja, sin lograr hacerlo con su hija Elina, quien describió su angustia.

“No tuve la oportunidad de hablar con mi papá. Recién hoy pudo comunicarse con la esposa, pero yo no pude hablar con él. Entendemos que él está bien. La realidad es que todo lo que está haciendo la Cancillería argentina y el consulado de allá, están aportando mucho a la situación y velando por los derechos humanos de mi papá. Pero la realidad es que es una situación muy complicada porque no sabemos cómo vamos a resolver la situación”, dijo la joven.

“Él estaba muy nervioso por la cuestión jurídica en un país que no tiene nada que ver con Argentina; es muy complejo de entender. Está atravesando un proceso donde no tiene demasiadas respuestas, igual que nosotros”, completó.

Tanto la hermana como la hija del detenido agradecieron la ayuda y la labor del Consulado Argentino en Qatar y de la Cancillería, quienes estuvieron presentes desde el primer momento para ayudar a resolver el problema y que le brindaron a Martínez ropa, elementos de aseo, una tarjeta telefónica y otros artículos personales.

Asimismo, la familia indicó que Martínez permanece en una dependencia similar a la alcaidía del Palacio de Tribunales en Buenos Aires. “Es un edificio muy lujoso. Están atendidos, les dan de comer, tienen lugar para asearse, tienen un espacio recreativo para jugar a las damas o al ajedrez. En ese sentido no está mal pero sí la desesperación de no saber de enfrentar a un proceso y no puede tener acceso a un abogado”, detalló Claudia.

Según informó el conductor Jorge Rial en C5N, en la misma situación que Martínez se encuentra el otro arrestado, Chiessa, oriundo de La Pampa.

De acuerdo a la familia de Martínez, la causa debía resolverse a una semana de la detención pero, a raíz de que aparecen cada vez más damnificados, la justicia local resolvió extender el plazo.

“Permanentemente entra gente a la causa. Por eso el proceso, que tenía que durar ocho días, lo extendieron 30 días más porque todo el tiempo aparece gente damnificada y ellos (la justicia qatarí) en vez de investigar y detenerlos, por el solo hecho de haberle alquilado un departamento tenés que ir y estar detenido con ellos”, afirmó la hermana del detenido.

Si bien su hermano es abogado, pidió poyo de especialistas en leyes locales, traductores y asesores, debido al desconocimiento del sistema judicial de este país. “Si estás en Qatar, sos abogado o tenés la posibilidad de acercarle aunque sea un mate, apelamos a tu buena voluntad”, cerró.

Aquella nota

TN había entrevistado a Martínez meses atrás a poco de haber arribado a Qatar. En aquella nota, el “Primer Hincha” hizo notar que el viaje implicaba un desafío y contaba con una visa para tres meses.

“Estamos aplicando para trabajar acá, nos han ofrecido cosas, pero necesitamos un sponsoreo. Mi objetivo es irme en diciembre”, le contó a TN en aquel entonces a través de Zoom. Para hacerlo, necesitaba conseguir un trabajo ya que tenía una visa de turista válida por 90 días.

La principal preocupación de la familia de Martínez es que el proceso judicial en Qatar es “complejo” ya que se necesitan “abogados locales, traductores y asesores” en otro idioma. La investigación iba a durar ocho días pero cuando venció el plazo el tribunal se tomó otros 30.