Una mujer fue brutalmente golpeada en el rostro cuando desenganchaba su bicicleta el pasado 20 de febrero en el barrio porteño de Palermo. El video quedó registrado en cámaras de seguridad y buscan testigos para identificar al atacante.

La responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°54, Claudia Katok, solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con testigos que permitan esclarecer el hecho ocurrido en el 20 de febrero pasado, alrededor de las 10.30, en la Avenida Las Heras, entre las calles Ruggeri y Paunero, en el barrio porteño de Palermo.

Aquel día, tras salir de un local, una mujer se agachó para desenganchar la cadena de seguridad de su bicicleta, cuando alguien –a quien no pudo ver- le propinó un golpe de puño en su rostro –causándole lesiones leves- lo que provocó que cayera sobre su espalda.

agresor



Cuando la víctima intentó reincorporarse para identificar a su agresor, se le acercó un hombre –de unos 50 años de edad, delgado y con cabello entrecano- que le dijo: "Esto te pasa por estar con la policía".

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de un edificio de la zona y, al realizar la denuncia del hecho en la Seccional N°53 de la Policía de la Ciudad, la víctima sostuvo que no pudo identificar al agresor y que no tiene inconvenientes con ninguna persona.

La mujer relató la odisea que le tocó atravesar. "Sentí un golpe terrible, pensé que se había caído una maceta o algo de algún balcón, porque no vi nada. Estoy mal emocionalmente, es una cosa que no te la esperás", dijo angustiada la mujer, que todavía se recupera de las lesiones. "No me dijo nada, me tomó de sorpresa, no entendí nada", explicó.

"Fui a la verdulería que está por la zona a preguntar si habían visto algo y me dijeron que pensaron que se trataba de mi marido", contó, en una entrevista a Canal 13. "Nada que ver. Si yo me daba vuelta le daba con el hierro de la bicicleta para defenderme", dijo la mujer.