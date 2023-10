Diástasis abdominal: un problema posparto del que se habla poco

Foto: American Board of Cosmetic Surgery

Conozco este problema desde el inicio de mi residencia en cirugía, allá por 1998. Empecé a entender y a saber cada vez más y actualmente sigo estudiando y aprendiendo, fundamentalmente al lado de las pacientes. Las consultas hoy en día, son todas muy similares, rondan las mismas preguntas, los mismos síntomas. Es un problema que genera vergüenza, incomprensión y que muchas veces las mujeres lo charlan entre ellas. Lamentablemente, muchos profesionales de la salud de distintas especialidades a las que las pacientes acuden con sus síntomas no detectan el problema, y así ellas continúan deambulando por años con sus consultas crónicas, pasándola mal.

¿Por qué se produce?

En los últimos años, hemos asistido a una verdadera revolución científica en el conocimiento de la diástasis de recto. Hay un cambio de paradigma que se sustenta en una nueva forma de entender esta cuestión que suele quedar relegada como si fuese un tema menor. Es una patología de la pared abdominal que es causa de signos y síntomas, especialmente en multíparas (que han tenido más de un embarazo) pero que también afecta mucho a hombres, y que suma a una gran parte de la población. Todos tenemos en la pared abdominal dos músculos rectos del abdomen, que se extienden a lo largo de toda la parte frontal del abdomen, corren paralelos desde arriba hacia abajo, están separados de su compañero del otro lado por la línea blanca o línea alba, se insertan desde arriba en los bordes inferiores de las costillas 5 y 7, desde el esternón al pubis. Esos músculos muchas veces presentan un problema porque se van separando, alejando, dando lugar a la enfermedad o mejor dicho, a la patología llamada diástasis de los rectos o abdominal. Decimos "enfermedad" porque durante muchos años no fue considerada como tal. Toda mujer que tuvo embarazo y/o parto puede desarrollarla. Es una secuela habitual tras el embarazo (especialmente luego del tercer trimestre), y puerperio, con una prevalencia de entre el 30% y el 70%. Puede ser permanente en el 15% de las pacientes, sobre todo en multíparas.

andres-perez-grassano-cirugia-diastasis-abdominal-.jpg

¿Cómo se diagnostica?

Se realiza un examen físico en el consultorio. La paciente se acuesta en la camilla y se le pide que coloque ambos brazos al costado del cuerpo y que levante su cabeza para mirarse el ombligo, allí se examina la pared abdominal viendo si se logra sentir un espacio o muchas veces un hueco en la línea media, los dedos de la mano se hunden o detectan la separación, también muchas veces se ve una tumoración que sobresale, continua la evaluación de pie, de frente y de costado, evidenciándose muchas veces la distensión abdominal a la cual las mismas pacientes hacen referencia y dicen que parecen embarazadas sin estarlo, luego se solicita una ecografía de pared abdominal supra infra umbilical y dependiendo el caso una tomografía abdominal.

¿Qué signos y síntomas tiene?

Al tratarse de una patología con múltiples manifestaciones, por lo general, la paciente recurre a diferentes especialistas que no logran detectar al problema. Van al gastroenterólogo, por el aumento del perímetro abdominal, la distensión e hinchazón, gases, constipación y dolor abdominal tipo cólicos por la hernia umbilical que está presente casi en todas las diástasis, siendo ésta el motivo de su aparición, por ello ante una hernia umbilical hay que evaluar si hay diástasis asociada. Van al traumatólogo, porque tienen dolor de espalda crónico, dorsal o lumbar que no les cede, a los urólogos, fundamentalmente por incontinencia de orina, leve, o de esfuerzo, al reírse, al estornudar, por último, también consultan a los ginecólogos por dolor pélvico y por sentir muchos dolores cuando están por menstruar y al ovular. Hoy abundan grupos o foros de diástasis, más en Europa que en Argentina, donde las mujeres consultan y opinan y encuentran contención, hay mucho ya hecho por la kinesiología, la disciplina que más sabe y ha entendido el problema, así como su abordaje no quirúrgico del piso pelviano y la pared abdominal, pero llega un momento donde la valoración y la corrección definitiva del problema es y tiene que ser quirúrgica, obvio previa consulta con el cirujano especialista, y es por ello que seguimos informando, estudiando y operando de una nueva forma podría decirse.

¿Cómo es la cirugía?

Es una cirugía mini-invasiva, laparoscópica, endoscópica (en realidad, ese sería el término médico quirúrgico que la describe; se denomina R.E.P.A.: Reparación Endoscópica Pre Aponeurótica, ya que no nos introducimos en el abdomen, es supra aponeurótica). Dependiendo de la anatomía corporal de la propia paciente, se le puede ofrecer hacer tres incisiones, la primera de 1,5 mm en el pubis en la misma línea media donde está el ombligo, luego a su derecha e izquierda en paralelo, dos incisiones de 5 mm, las 3 incisiones quedan ocultas, dando así una solución definitiva a su problema de salud, en forma ambulatoria, o con un día de internación. En pacientes con más sobrepeso o con colgajo dermo graso se las trata también pero de forma convencional. Siempre aclaramos, la REPA, no es una cirugía estética, no es realizada por cirujanos plásticos, es realizada por cirujanos generales que cuentan con amplia experiencia en cirugía laparoscópica.

Lo que hacemos es un cierre de la diástasis, se le llama “plicatura de los músculos rectos”, desde el esternón al pubis, como primer refuerzo de la pared abdominal y luego en nuestra experiencia y según los estándares y parámetros bibliográficos médicos quirúrgicos actuales, se realiza un segundo refuerzo de la pared abdominal, colocando y fijando una malla protésica, al finalizar la cirugía, se coloca un drenaje quirúrgico que se retira a los 7-10 días según el caso.

¿Hay un equipo en Rosario que la realiza?

Sí. Junto con el doctor Ezequiel Palmisano somos parte del equipo rosarino especializado en Cirugía de Diástasis de Rectos. Hemos recibido la aceptación y aprobación para subir el primer video ilustrativo de dicha cirugía en una página web muy reconocida que forma parte del IRCAD France, institución que se encuentra en Estrasburgo y es considerada mundialmente como un lugar de referencia en educación y formación en Tecnología y Cirugía Mini Invasiva, Robótica, Laparoscópica y Endoscópica.

Recomiendo a las mujeres que consulten, que no se queden con dudas o la vergüenza de preguntar sobre este tema. Los resultados son muy buenos y muchas pacientes sienten, de verdad, que les cambia la vida.