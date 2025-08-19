Días de humedad en Rosario: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

La humedad se hace sentir en Rosario y muchos hogares sufren las clásicas manchas en techos y paredes. Un truco alemán promete solucionarlo de forma simple y eficaz

La humedad en construcciones es un problema común, especialmente en Rosario

Este año, la tormenta de Santa Rosa llegó a Argentina con intensas lluvias, ráfagas y sobre todo con mucha humedad. En este contexto, se vuelve casi inevitable que los techos y paredes de hogares y departamentos sufran manchas. Ahora bien, el problema no es solo estético: la humedad también puede favorecer la aparición de moho.

Por este motivo, los rosarinos están en búsqueda de los mejores trucos para evitar la aparición de cualquier tipo de mancha de humedad. Aunque existen una gran variedad de soluciones y productos químicos , en el último tiempo se hizo muy popular un sencillo truco que promete lidiar con este gran problema. Se trata de una técnica alemana que es furor, conocida como Stoßlüften o “ventilación de choque”.

En Alemania, una de las estrategias más efectivas para reducir la humedad en el hogar es Stoßlüften. Esta técnica consiste en abrir las ventanas durante intervalos cortos, de 5 a 10 minutos, varias veces al día, especialmente por la mañana y por la noche.

El objetivo es renovar rápidamente el aire cálido interior del hogar, reemplazandolo por el aire frío y seco del exterior. Al cerrar las ventanas después de la ventilación, la temperatura interior baja ligeramente y la humedad se reduce.

Una receta fácil y rápida para eliminar la humedad

Además de asegurar una buena ventilación, existen métodos caseros para eliminar las manchas de humedad y moho de manera efectiva y sin recurrir a productos químicos agresivos. Una solución sencilla y accesible consiste en combinar dos ingredientes que la mayoría posee en su hogar: vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

En caso de tener dichos ingredientes, se deben seguir los siguientes pasos:

Mezclar partes iguales de vinagre blanco y bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta.

Extender la mezcla sobre la zona con humedad y mantenerlo durante unos 15 o 20 minutos.

Retirar la mezcla con un paño húmedo.

Para prevenir la reaparición de la humedad o el moho es recomendable reparar filtraciones, mantener los espacios secos y ventilar constantemente el espacio.

