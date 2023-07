Cruzaba la calle, chocaron frente a ella y salvó su vida por centímetros

Una mujer que cruzaba la calle había quedado en el cantero del bulevar cuando se encontró con ambos vehículos lanzados a toda velocidad contra ella. No tuvo tiempo de reaccionar y, en un instante, el auto y la camioneta pasaron muy cerca de su cuerpo, uno a cada lado.

Accidente - 7 y 55 - 19/07/2023

Los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) solicitaron la presencia de una ambulancia del Same, donde los paramédicos determinaron que no era necesario trasladar a los heridos al hospital y atendieron a la mujer, que quedó estado de shock.