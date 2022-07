Consejo de los hepatólogos para cuidar el hígado: 3 días seguidos a la semana sin tomar alcohol

El consumo de alcohol tiene amplias consecuencias negativas en el organismo humano. Se trata de una realidad sobre la que existe un sólido consenso en la comunidad científica, que ha llevado a cabo innumerables investigaciones al respecto. La cantidad más saludable de consumo de alcohol es cero, pero la realidad, no obstante, es que la mayoría de la gente bebe. En el Congreso Internacional del Hígado, que reunió a algunos de los mayores expertos del mundo en la materia la semana pasada en Londres, quisieron lanzar un mensaje para cuidar este órgano esencial a las personas que no están dispuestas a renunciar por completo a la bebida: al menos, tres días seguidos a la semana no se debe tomar alcohol. Y añadieron otro consejo: tiene que venir acompañada de moderación y buena alimentación el resto de los días.