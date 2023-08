Condenan a una enfermera inglesa por asesinar a 7 bebés recién nacidos

La acusada fue declarada "no culpable" de dos cargos de intento de asesinato. Y el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre otras seis acusaciones de intento de asesinato relacionadas con cuatro bebés. Pero en el Tribunal de Manchester, Reino Unido, la han llamado "envenenadora". Letby, que tenía 25 años en la época de las muertes, se declaró inocente repetidamente. Pero notas escritas por ella encontradas en su casa indican que es culpable. “Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos”, dice una nota escrita a mano que encontraron los policías su casa después de que la arrestaran. “Soy una persona horriblemente malvada”, escribió. “Soy mala, hice esto”.