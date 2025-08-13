La Capital | Información General | Pami

Atención, jubilados de Pami: están abiertas las inscripciones a cursos universitarios

Las clases gratuitas que ofrece Pami junto a las distintas universidades se encuentran en etapa de inscripción y quedan pocos lugares. Cómo anotarse, en esta nota

13 de agosto 2025 · 10:40hs
Los jubilados afiliados a Pami pueden disfrutar de distintos cursos universitarios de forma gratuita

Los jubilados afiliados a Pami pueden disfrutar de distintos cursos universitarios de forma gratuita

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrece de forma gratuita distintos cursos universitarios para jubilados que deseen seguir aprendiendo. Durante agosto, las inscripciones al segundo cuatrimestre se encuentran abiertas pero los cupos de las clases son limitados por lo que vale la pena agilizar el trámite. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) aún cuenta con espacio en algunas de sus actividades.

Los Cursos Upami son parte del programa de actividades y programas preventivos de Pami. Estos consisten en una serie de cursos en diversas ramas que son dictados por docentes universitarios y que no requieren de experiencia previa, por lo que cualquier interesado puede sumarse.

Estos cursos se encuentran disponibles de manera presencial y online. En Rosario, este año se registraron más de 1400 inscripciones para los 62 cursos ofrecidos. Mientras que la inscripción al primer trimestre comenzó a mediados de marzo, la inscripción para la segunda etapa del año se encuentra disponible este mes de agosto.

En cuanto a las actividades organizadas por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las posibilidades van por ramas como el aprendizaje de idiomas, pensamiento social, fotografía, medios de comunicación, literatura, computación, memoria y deportes. Los cupos que quedan disponibles son pocos por lo que es conveniente efectuar la inscripción cuanto antes.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de PAMI (@pami.org.ar)

>>Leer más: "Mi Pami" para jubilados: todas las gestiones que se pueden realizar desde la app

Cómo inscribirse en los Cursos Upami

La inscripción a los Cursos Upami se realiza a través de la página web oficial del organismo. Una vez dentro, se debe posar el cursor sobre la opción “Servicios”, que se muestra en la parte superior central de la pantalla. Desde esta se desplegará una serie de opciones en la que se debe elegir “Actividades y Programas preventivos”. Ya en esa página, es preciso seleccionar “Cursos Upami”.

Los pasos anteriores se pueden saltar si el usuario se dirige directamente a la página https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami, que es a la cual la dirigirá el sitio web cuando realice todos los pasos anteriores. Ya dentro de ese link, se debe elegir la temática (aunque se pueden ver todas las temáticas y decidir en base a las opciones) y la universidad en la que se desea realizar el curso.

Siempre que se trate de un curso presencial es imprescindible elegir una universidad que quede cerca, al menos en la misma ciudad, ya que si no no se podrá asistir. Aquellos que indican que su modalidad es virtual pueden realizarse desde cualquier lugar aunque la universidad no sea de la propia ciudad.

En la página se mostrarán todos los cursos ofrecidos y los lugares disponibles. Para conocer más información, se debe clickear sobre el recuadro “Conocé más” de la actividad de interés y así se mostrará el horario, el lugar, la duración, la modalidad y la descripción del curso.

>>Leer más: Atención, jubilados: la lista de farmacias que trabajen con Pami

Contactos de Upami en Rosario

Si bien las inscripciones a los Cursos Upami se realizan directamente desde la página oficial de Pami, cada universidad mantiene sus propios medios de comunicación. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), los afiliados pueden acercarse desde distintos canales.

En principio, los cursos de Pami de la UNR cuentan con un número telefónico para atender cualquier duda o consulta que pudiera presentarse. Es el número +54 9 3412 29-2744.

Al mismo tiempo, la universidad rosarina utiliza sus redes sociales para compartir las actividades realizadas y para mantener a sus seguidores actualizados. En Instagram se puede encontrar como @universidadpami y en facebook como “Upami Unr”.

Noticias relacionadas
Este viernes 15 de agosto es día no laborable e impacta en la educación, entre otros ámbitos.

¿Hay clases este viernes 15 de agosto en Argentina?

youtube probara un sistema de verificacion de edad con inteligencia artificial

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

El incendio en Carcastillo, en el norte de España.

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

La azafata contrabandeaba joyeas y relojes de alta gama.

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Lo último

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Monchito Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

Lautaro "Laucha" Ghiselli fue detenido este miércoles por la Policía Federal a pedido del Ministerio Público de la Acusación de la provincia

Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Ovación
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?
Ovación

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newells y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Policiales
Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Policiales

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

La Ciudad
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas
Información General

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos
Economía

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Información General

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria
La Región

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Por Javier Felcaro
Política

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Javkin pidió aplicación inmediata parcial de la autonomía para Rosario
Política

Javkin pidió aplicación "inmediata" parcial de la autonomía para Rosario

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control
Información General

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario
Economía

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó
Política

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión
Policiales

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses
Economía

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos
Economía

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos