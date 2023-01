Caso Báez Sosa: Tomei pidió la absolución de los rugbiers porque "el caso no está probado"

Entre los acusados se encuentran Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, los principales acusados del crimen, imputados de la autoría material de asesinar a Fernando a patadas en el cráneo y sus seis compañeros considerados partícipes necesarios: Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli y Luciano Pertossi.

"Voy a pedir la absolución de los imputados porque el hecho no está probado. Represento a ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública", sentenció Tomei en su alegato ante el Tribunal Oral Criminal Nº1.

El defensor de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, consideró hoy en la apertura de su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 1 de la ciudad de Dolores que representa a “ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública”.

Sostuvo que esa maniobra —desde su punto de vista— es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con la opinión pública. "Cualquier sentencia que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del Tribunal que no son propios y eso es falso", razonó.

A su vez, evaluó que "los acusadores probaron otro hecho: ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa. Lo primero es que señalan a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto. Si la sentencia dice que el problema lo tuvieron los ocho, pero señala a uno solo, no hay coherencia".

Además, realizó algunas críticas a la Fiscalía y la querella. "Tengo que hacer algunas críticas. No hay duda de que toda la evidencia está contaminada. La sentencia que se pueda dictaminar va a intentar aproximarse, conozco el amor por el Derecho que tienen los jueces, pero no pueden salir de una cuestión como esta".

En ese sentido, apuntó algunas cuestiones respecto a los testigos que pasaron durante el juicio. "Algunos lloraron. Otros se abrazaron con el particular damnificado. Otros dijeron que estaban parados en la puerta de Le Brique y dijeron que no se veía, por ejemplo, la chica que le practicó RCP", dijo.

También sostuvo que "el debate es para que se confirme si esto se dio o no. No hay acusación subsidiaria y no se dio espacio a la defensa para ampliar. Cuando hablamos de hecho hablamos de conducta. Si son ocho, no puede ser uno".