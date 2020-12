Bottasso: "Pasaron 224 años de la primera vacuna y seguimos teniendo motivos para celebrar"

Jenner introdujo en el menor, el líquido de las vesículas que se le formaban a las mujeres que ordeñaban las vacas, ya que si bien no se sabía por qué, éstas no contraían la viruela, una enfermedad que hacía estragos. El chico no se contagió. "En una jornada como está no puedo dejar de pensar en ese hombre que antes del 1800 pensó que ese material que tenían las vesículas de las mujeres ordeñadoras de vacas tenía inmunidad. Por eso es que se llaman vacunas", recordó el especialista.

"¿Y saben cómo transportaban las "vacunas" desde Europa a otros lugares del mundo?", se preguntó Bottasso: "Subían a los barcos a 20 chicos huérfanos, uno de ellos contagiados, que después contagiaba al chico número dos, después al tres, y así se aseguraban que después del tiempo necesario de viaje al menos uno llegara con las pústulas de la viruela y de allí pudieran extraer el material para vacunar". El doctor en medicina también recordó el método que se llamó variolización (que consistía en poner en contacto especialmente a los niños con las pústulas de los enfermos de viruela, en busca de la profilaxis). Esta herramienta se usó antes que la vacuna de Jenner y se expandió en Europa gracias a la capacidad de observación de Lady Montagne, esposa del Embajador Inglés en Constantinopla, quien hizo variolizar a sus hijos para que tuvieran una forma leve de la enfermedad. El método se había puesto en marcha en India, China y África.

Vacunar al personal de salud

"Quedan preguntas por responder, desde ya, pero los datos que tenemos parecen ser auspiciosos", dijo Bottasso en relación a las vacunas que ya se están colocando en el mundo contra el Covid. "Sobre la efectividad real (la capacidad de conseguir el resultado que se busca) la sabremos con el tiempo, cuando pase un año, por ejemplo, no ahora. Por más personas que participen de un ensayo clínico nunca se sabe hasta que miles, millones están vacunados. Y eso sucede con cualquier droga también. Hay que esperar", agregó el experto.

Sobre la elección del personal de salud como primer grupo que se vacunará con la Sputnik V en la Argentina, señaló: "Es lo correcto, así debe empezarse, y sobre todo, vacunar a los más expuestos dentro de ese grupo", expresó Bottasso, antes de ir a mirar las primeras imágenes de los argentinos vacunados contra el Covid en esta jornada tan especial.