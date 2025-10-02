La Capital | Información General | boom

Boom de máquinas para depilación casera: usos y riesgos, qué dicen los especialistas en piel

Cada vez son más las ofertas de equipos manuales para quitar el vello corporal. Un nuevo dispositivo se hizo viral. ¿Son eficaces?

Florencia O’Keeffe

Florencia O'Keeffe

2 de octubre 2025 · 11:45hs
Sin pelo. Existen numerosas propuestas para depilarse en casa. Ante el boom, los dermatólogos piden más conciencia en su uso. 

Depiladoras "que borran" el vello por fricción, depiladoras láser domiciliarias, depiladoras "de pinzas". El mercado se llenó de ofertas para quienes desean o necesitan quitarse pelo en distintas partes del cuerpo. En los últimos días uno de estos dispositivos se hizo viral, y es un boom de ventas.

Según los testimonios y las imágenes en redes promete terminar, en pocos minutos, con esos pelitos tan molestos para algunos y algunas. Es accesible y reutilizable. ¿Son seguras estas maquinitas? ¿Qué opinan los dermatólogos? ¿Pueden afectar la piel?

Estos sistemas conviven con los tradicionales, como la depilación con cera (en domicilio o en gabinete) y la aparatología de última generación que se ofrece en centros de estética o clínicas dermatológicas. Estos equipos son los que apuestan a una depilación definitiva y desde hace años se transformaron en uno de los métodos más elegidos por mujeres y hombres.

Depiladora personal

Pero en las últimas semanas se viralizó una depiladora de uso personal que tiene forma de óvalo, que apenas supera el tamaño de la mano y tiene una base "rugosa". Lo promocionan varias famosas. El sistema, según se publicita, "corta el pelo al ras y lo debilita "sin el dolor de la cera, los cortes de la rasuradora y los costos de la depilación laser", comentan las influencers. Se vende online y cuesta entre 50 y 65 mil pesos. Ya advierten que hay versiones "truchas".

Cintia Cambursano, médica dermatóloga clínica y estética (@dra.cintiacambursano) hizo un análisis sobre las diferentes propuestas y expuso su opinión profesional. En particular, respondió dudas sobre la maquinita viral.

En principio, dijo que "a diferencia de lo que pasaba décadas atrás (donde había una mayor carga sociocultural en este tema), hoy la depilación es una decisión personal: están quienes deciden dejarse pelo y quienes prefieren removerlo porque no se sienten cómodos, ambas decisiones son correctas ya que en términos de salud no hay ningún problema en quitárselo o dejárselo".

maquinita depiladora viral

>> Leer más: Depilación definitiva: la demanda sigue alta y hay nuevos jugadores

La piel, un órgano delicado

La médica explicó que, efectivamente, existen muchos métodos para quienes toman la decisión de quitarse pelo. "Desde la dermatología recomendamos el uso de la depilación definitiva (una de las tecnologías más conocidas es Soprano, por ejemplo). Este método es seguro y noble para la piel; con el láser lo que hacemos es remover aproximadamente el 80 por ciento del pelo en la primera sesión y después de un tiempo se van espaciando las sesiones hasta que la persona va teniendo menos densidad de pelo. Y llega el momento en que tenés que hacer solamente mantenimiento. Además cuenta con otras ventajas como estimular el colágeno y la elastina, entonces uno ve reflejado también un cambio favorable en la textura de la piel que está más hidratada, luminosa y con mayor turgencia".

Para quienes no optan por esta aparatología, siguen vigentes el rasurado con maquinita o pinza y la cera tradicional o bandas con cera, que actúan a tracción. "En cuanto a la cera desaconsejamos su uso porque la aplicación de alto calor es una injuria para la piel y es un procedimiento que no está exento de quemaduras o de lastimaduras en la barrera cutánea con todo el riesgo que eso implica".

El nuevo dispositivo que se hizo viral actúa por fricción, con una base hecha con microcristales y se usa haciendo movimientos circulares, según detalla la empresa que lo fabrica. ¿Trae problemas? "En principio diría que la gente puede probarlo sin que eso implique un riesgo importante para su piel, pero hay que tener algunas precauciones", comentó la especialista.

>> Leer más: Anmat prohibió un equipo de depilación definitiva por ser un producto falsificado

Máquinas a fricción

"Al ser a fricción genera un rasurado y el pelo queda al ras. Esto puede provocar alguna lastimadura, la aparición de foliculitis (pelitos encarnados), y viendo el tamaño de lo que se promociona en redes no parece muy adecuado para zonas de cavado, zona genital y axilas, por ejemplo, que son las áreas más pedidas a la hora de la depilación".

En paciente con eczemas (que provoca sequedad, inflamación, enrojecimiento), en personas con dermatitis (también un proceso inflamatorio) o pieles sensibles no los recomendamos: no es el método que vamos a elegir", agregó la dermatóloga.

En cuanto a las depiladoras láser de uso domiciliario, que se ofrecen en el mercado con distintos precios y marcas, la médica comentó que "siguiendo correctamente las instrucciones no veo que haya un problema en probarlas". Ante la duda, siempre es mejor consultar a un profesional para evaluar el estado de la piel y el tipo de piel, "y siempre que se use algún método de depilación, tener la precaución de hidratar bien la piel al finalizar el procedimiento".

