Axel Kicillof convocó a los alumnos a "rebelarse" y usar el idioma inclusivo

"No nos van a explicar desde España cómo tenemos que hablar", remarcó el mandatario

En el marco de un acto de promesa de lealtad a la bandera argentina , el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , se diferenció de su par de la Ciudad de Buenos Aires , Horacio Rodríguez Larreta y convocó a los alumnos de su distrito a hablar como ellos quieran : “Hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, desde España no nos van a explicar las palabras que usamos” .

En ese sentido, el mandatario les pidió a los jóvenes que se rebelen de la misma forma que lo había hecho Manuel Belgrano en la época de la revolución y utilicen el lenguaje que ellos crean conveniente. “En la provincia de Buenos Aires, rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere: no decir palabrotas o guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente". Y agregó: “Porque la rebeldía para mí no es hacer lo que a cada uno se le canta. Él [Belgrano] no lo hizo para encontrar la fama, lo hizo para que le llegue a los demás”.