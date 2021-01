Atribuyen misteriosa muerte de ganado en el norte de Chile al mítico chupacabras

La leyenda del chupacabras se masificó durante los años 90, en países como Puerto Rico, México y Chile, donde se comenzaba a producir la extraña muerte de animales, comúnmente en sus cuerpos se encontraron dos agujeros por donde se les había extraído la sangre.

Los medios de comunicación masificaron las historias que provenían de pequeñas localidades, en las que se aludía a un depredador tipo zombi que se alimentaba de la sangre de otros animales.

En este caso particular, los ganaderos del poblado de Central Citani, a 3 kilómetros al oeste de Colchane, una zona fronteriza con Bolivia, solicitaron la intervención del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Diferentes voces en la zona

Uno de los ganaderos afectados, Luis Choque, comentó cómo son los ataques a los animales y su particularidad. “Les hace un hoyito y no en el cuello si no en el costado, no le come la carne, ni las entrañas. Nunca había visto algo así. Ataca de noche y los animales parecen no defender a la cría”, comentó.

El alcalde de Colchane, Javier García Choque, dispuso a una veterinaria del municipio para que examinara a uno de los cadáveres, pero la profesional no pudo concluir que se tratase de un depredador de la zona.

La veterinaria encargada, fue Andrea Nieto, quien explicó que “no son marcas propias de depredadores de acá como el puma o el zorro. Se ven sólo dos perforaciones a la altura de tórax y nada más, al parecer de ahí succionó el animal, pero hay que hacer una investigación más exhaustiva”.

“Ante las preocupaciones de vecinos haremos la entrega de toda la información al SAG para que puedan concluir de qué tipo de animal se trata y cómo contenerlo. De ser necesario enviaremos informes a otras entidades para que nos ayuden a encontrar a esta criatura” indicó el alcalde García.

La leyenda del extraño animal

Aunque esta criatura fue reportada en diferentes lugares, lo cierto es que su presencia fue dada a conocer en varias provincias de la Argentina, una de ellas Formosa. A la hora de describirla sus características son similares en todos los sitios. Se trata de un extraño ser responsable de mutilar vacas y otros animales. Una mítica criatura de la cultura popular que ataca por las noches. Lo raro es que no se lleva los cuerpos, ni un sólo hueso sólo les arranca la lengua, los ojos y las quijadas.

Embed

Los productores muchas veces atribuyen este fenómeno a luces que aparecen en el cielo o al chupacabras ya que los cortes pareciera que fueron realizados con un láser porque no se encuentran marcas de chuchillo. Pero lo llamativo es que los cadáveres no son comidos ni siquiera por las aves carroñeras.

Pero ¿por qué es tan espeluznante el chupacabras? Se dice que se lleva los ojos, la lengua e inclusive les extraen los dientes. Habitantes narran historias aterradoras sobre él, como una vez cuando una vaca perdió su ternero y las personas fueron a buscarlo. Al encontrar al ternero este balaba y descubrieron que le faltaban los ojos y la lengua, algo difícil de olvidar. La experiencia fue descripta como si algo lo estuviera devorando por dentro.