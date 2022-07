Aseguran que un video viral sobre leones marinos fue malinterpretado en las redes sociales

https://twitter.com/Purga_NOM/status/1546298963862532096 Zona de La Jolla en San Diego.



Salgan de mi playa .



pic.twitter.com/3hYHD3KXPG — Lockdown (@Purga_NOM) July 11, 2022

"Tiene nadadores a su alrededor cuando sale, pero no le molestan. De lo que se trata es de su derecho a aparearse", indicó Otjen, y añadió: "Este comportamiento no es para nada infrecuente. La razón por la que el video ha tenido como 10 millones de vistas es porque todo el mundo corre como si Godzilla los estuviera persiguiendo".

Pero con toda razón, añadió: "Puede parecer gracioso que todo el mundo corra, pero no es una mala opción. No quieres quedar atrapado en el fuego cruzado. Incluso si no muerden, no es una gran sensación que te pasen por encima entre 90 y 135 kilos".

Según las directrices de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, las personas deben mantenerse al menos a 15 metros de distancia de los leones marinos, las focas y otras especies protegidas por la ley de protección de mamíferos marinos.