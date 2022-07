Asegura que sobrevivió a un accidente con una avioneta pero no encuentran la aeronave

Un joven de 19 años, que ingresó este jueves con varias quemaduras al hospital Delicia Masvernat de la ciudad entrerriana de Concordia, aseguró que sufrió las heridas al caer de la avioneta que tripulaba, pero la Policía no había podido encontrar rastros de la aeronave y se ignora si alguien lo auxilió y de qué forma llegó al hospital.

La Junta de Seguridad del Transporte (JST) indicó en su cuenta oficial de Twitter que “a las 15.20 horas se produjo una colisión con la aeronave Pipper PA38 matrícula LV-AOH, a unos 14 kilómetros de Villaguay”, pero aún no se encontró la aeronave.

El joven con varias quemaduras en su cuerpo ingresó al hospital de Concordia, a 125 kilómetros del supuesto accidente, y aseguró haber sido el protagonista del hecho.

La Policía de Entre Ríos inició numerosos operativos de búsqueda de la avioneta y del lugar del accidente en varios puntos del departamento de Villaguay.

“No tenemos ni lugar ni ningún otro dato del accidente, seguimos buscando pero el joven no da datos”, aseguró el subjefe de la Departamental policial, Gustavo Beckman.

El joven, oriundo de Concordia, confirmó que es piloto y que se encontraba “haciendo pruebas”, señaló Beckman, por lo que “siendo practicante no se puede alejar mucho” de esa ciudad.

Aún así, se establecieron operativos de búsqueda en la zona de la localidad de Villa Clara, a 30 kilómetros de Villaguay, y en la región cercana a Jubileo, a casi 50 kilómetros, pero sin resultados.

En ese sentido, el funcionario policial explicó que se organizó una comisión de búsqueda, aunque “durante la noche y en las zonas de sembrado es muy difícil” constatar si hay una aeronave accidentada.

Tampoco se sabe “quién lo llevó hasta el hospital” al joven, por lo que “por ahora son dichos, no hay datos certeros de nada, y hasta que no se encuentre el lugar o restos de la aeronave, no se confirma” el hecho, dijo Beckman.

Finalmente, remarcó que el único aeroclub de la zona se encuentra en Villaguay, pero existen pistas de aterrizaje en la zona para aviones fumigadores.

En los operativos trabajaba personal de las comisarías de Villa Clara y Jubileo, y de la Jefatura Departamental policial de Villaguay.