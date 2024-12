Arrancan las vacaciones: las reservas hoteleras llegan al 50% en Mar del Plata

Las expectativas son moderadas, aunque los operadores turísticos confían en que haya arribos de último momento este fin de año que generen un repunte. El tiempo no acompaña.

El tiempo es un factor también clave para la llegada de los turistas, y por ahora no está acompañando. Las temperaturas la segunda quincena de diciembre no fueron las mejores para disfrutar de las playas. Este domingo, por ejemplo, la temperatura máxima en Mar del Plata fue de tan solo 20 grados. Y durante esta semana que se inicia no habrá ninguna jornada en que el termómetro supere los 25 grados, con días muy ventosos.