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Murió un nene en Catamarca por una ameba "comecerebros": cerraron unas termas para investigar

Las autoridades de Fiambalá clausuraron el complejo termal de forma temporaria. Un chico de 10 años murió tras contraer una grave infección

21 de octubre 2026 · 09:19hs
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Las autoridades de Fiambalá clausuraron el complejo termal de forma temporaria. Un chico de 10 años murió tras contraer una grave infección

Las autoridades de Fiambalá clausuraron el complejo termal de forma temporaria. Un chico de 10 años murió tras contraer una grave infección

El municipio de Fiambalá, en Catamarca, dispuso el cierre del complejo termal local tras conocerse la muerte de un niño de 10 años por una infección causada por Naegleria fowleri, conocida popularmente como la ameba “comecerebros”. Mientras se investigan las circunstancias del caso, las autoridades sanitarias realizan estudios ambientales para determinar dónde pudo haberse producido el contagio.

El niño había sido atendido en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde el equipo de infectología sospechó que podía tratarse de una meningoencefalitis amebiana primaria, una infección poco frecuente que afecta el sistema nervioso central. La confirmación llegó luego de que el laboratorio nacional de referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán) detectara el microorganismo mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR) en una muestra de líquido cefalorraquídeo.

Investigan dónde se produjo la infección

El Ministerio de Salud de Catamarca inició un relevamiento epidemiológico para reconstruir las posibles exposiciones del niño durante los 12 días previos al comienzo de los síntomas, un período relevante para la investigación de este tipo de infección.

En paralelo, se realizan tomas de muestras de agua y superficies en los lugares identificados a partir de las entrevistas con familiares y personas cercanas. Los análisis buscan establecer si existen indicios de la presencia del microorganismo en esos espacios.

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Hasta el momento, las autoridades no identificaron otros casos vinculados con este episodio y consideran que se trata de un caso aislado. La investigación continúa y todavía no se confirmó que la infección se haya producido en las termas de Fiambalá.

Qué es la ameba “comecerebros” y cómo se transmite

Naegleria fowleri es un microorganismo que puede encontrarse en ambientes de agua dulce templada o caliente, como lagos, ríos y aguas termales, además de determinados suelos. En condiciones específicas, puede provocar una infección denominada meningoencefalitis amebiana primaria.

El contagio se produce cuando el agua contaminada ingresa por la nariz. Desde allí, la ameba puede avanzar hacia el cerebro y causar una inflamación grave. No se transmite de persona a persona y no se contrae por beber agua contaminada.

La infección es extremadamente infrecuente, pero suele tener una evolución rápida y una elevada mortalidad. Entre los primeros síntomas pueden aparecer dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. Ante la aparición de síntomas compatibles después de una exposición de riesgo, es importante acudir de inmediato a un centro de salud.

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Qué precauciones se recomiendan en aguas termales

Mientras se aguardan los resultados de los estudios ambientales, las medidas preventivas se centran en evitar que el agua potencialmente contaminada ingrese por la nariz.

Entre las recomendaciones generales figuran mantener la cabeza fuera del agua en aguas termales, evitar sumergir la nariz y utilizar agua destilada o previamente hervida y enfriada para la higiene nasal. También es importante respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias y no ingresar a espacios que permanezcan cerrados preventivamente.

Los resultados de los análisis permitirán avanzar en la investigación sobre las posibles fuentes de exposición. Por ahora, no se estableció el lugar exacto en el que el niño contrajo la infección.

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