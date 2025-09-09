Un jugador de Benfica denunció que su vivienda fue alcanzada por misiles rusos

El ucraniano Georgiy Sudakov contó que su casa, donde se encontraba su esposa embarazada de siete meses y su hija de tres años, fue bombardeada el fin de semana

El jugador ucranianoHeorhiy Sudakov, recientemente incorporado a Benfica de Portugal , denunció que su vivienda en Kiev fue alcanzada por misiles rusos durante el bombardeo del 7 de septiembre. En el departamento se encontraban su esposa, embarazada de más de siete meses, y su hija de tres años , quienes afortunadamente salieron ilesas.

“Por fortuna” , escribió el mediocampista de 23 años en sus redes sociales, acompañado de imágenes que muestran los graves daños sufridos por el edificio, especialmente en los pisos superiores, que quedaron completamente destruidos.

Sudakov, compañero de Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni en Benfica , se encontraba concentrado con la selección de Ucrania en Polonia al momento del ataque. El club portugués había pagado 27 millones de euros por su pase en el último mercado, tras su paso por el Shakhtar Donetsk.

En 2022 padeció un ataque

No es la primera vez que el jugador sufre de cerca el impacto de la guerra. En 2022, relató que debió refugiarse varios días en un búnker junto a su esposa y recorrer más de 500 kilómetros hasta Leópolis para ponerse a salvo.

El nuevo ataque refleja una vez más cómo el conflicto bélico golpea de lleno la vida cotidiana de los ucranianos, incluso a quienes, como Sudakov, encontraron en el fútbol una vía de escape.