Anses paga más de 200 mil pesos en diciembre: quiénes pueden cobrarlo

Tras confirmarse el aumento del 2,7% de las jubilaciones en diciembre, el valor de los bonos y las fechas de cobro del aguinaldo, el organismo previsional también anunció que pagará un total de $277.000 en el último mes del año. Este valor no tiene en cuenta el adicional por el aguinaldo y corresponde a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), así como también a las Pensiones No Contributivas (PNC).

Qué es la Puam de Anses

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puan) es un beneficio otorgado por Anses dirigido a aquellas personas con más de 65 años que no tienen acceso a una jubilación tradicional. Esta situación puede darse por no haber alcanzado el cumplimiento de los años de aporte requeridos o por no haber trabajado en relación de dependencia formal. Con la pensión se busca garantizar un ingreso básico para este grupo de personas y así evitar su vulnerabilidad y desprotección social.

El valor de la Puam es equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por la Ley de Movilidad. Además, las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de Pami , pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).

Quiénes pueden cobrar la Puam

Los requisitos que figuran en la página oficial de Anses para cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor exigen:

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Cuándo se cobran las pensiones no contributivas en diciembre