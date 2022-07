Ambientalistas intervienen una copia de "La última cena" en la Real Academia de las Artes en Londres

La protesta fue realizada por el grupo Just Stop Oil exigen se detenga la exploración, desarrollo y producción de combustibles fósiles en el Reino Unido

El grupo ambientalista Just Stop Oil intervino una copia de la obra “La última cena” en la Real Academia de las Artes en Londres.

Un grupo de activistas en defensa del medioambiente, llamado Just Stop Oil, llevaron adelante este martes una protesta en la Real Academia de las Artes de Londres: se pegaron al marco de una copia de “La última cena” de Leonardo da Vinci, que representa una escena del Evangelio de Juan en la Biblia, a, cuando Jesucristo anuncia que uno de sus 12 apóstoles lo traicionará, y pintaron sobre la pared la leyenda "Now New Oil".