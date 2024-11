Alimentación saludable: voces a favor y en contra de la derogación de la ley de etiquetado frontal

Los diputados nacionales del PRO Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero presentaron un proyecto on el fin de derogar la Ley N° 27.642, más conocida como Ley de etiquetado frontal de alimentos , que advierte a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías . La iniciativa de los legisladores macristas, que por ahora solo tiene el rango de proyecto, recibió el rechazo de especialistas en nutrición.

Con un video publicado en la red social X, Bongiovanni y Fernández Molero anunciaron en las últimas horas: "Vamos a derogar la Ley de Etiquetado Frontal. Es una mala ley, excesivamente paternalista que no sirve, no te informa. Porque si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello. Este es el Estado tratando al consumidor no solo como un niño, sino como un niño medio idiota».