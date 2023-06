Aerolíneas Argentinas despidió a la azafata que hizo una amenaza de bomba al avión en el que iba su ex pareja

>>Leer más: "Me podés cagar la vida por una pendejada", le recriminó la hija a la azafata

Todo sucedió el domingo 21 a la mañana, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando se preparaba la partida a las 7.35 del vuelo “AR1304 Ezeiza-Miami” que llevaba a 270 pasajeros y 12 tripulantes. “Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”, decía voz que resultó distorsionada del otro lado del teléfono.

De inmediato, se activó el operativo de protocolo de seguridad para controlar que no hubiera explosivos. Como consecuencia de la amenaza, el avión postergó siete horas su partida, una complicación que a la empresa estatal le costó una cifra que rondó el millón de dólares.

carbone3.jpg El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1304 con destino a Miami tuvo que regresar a Ezeiza y debió ser evacuado debido a una amenaza de bomba.

El juez Villenay el fiscal Sergio Mola comenzaron a trabajar de inmediato junto al personal de la división Antiterrorismo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La causa quedó bajo secreto de sumario para llevar adelante distintas diligencias. Se interrogó a la tripulación, escuchó al piloto y ordenó el análisis de las comunicaciones. Y hubo un detalle que a los investigadores les llamó la atención. Todo el tiempo hay amenazas en el aeropuerto, pero el teléfono al que se había hecho la de este día no era un número fácil de conseguir. Otro indicio que le permitió a los detectives orientarse fueron las formas. “Se notaba que era una persona que conocía la actividad aeroportuaria”, precisó una fuente.

El domingo 28 de mayo, apenas aterrizó, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Carbone, de 47 años. Las pruebas la comprometían. Se la acusa de intimidación pública, entorpecimiento de los servicios públicos y coacción agravada. La amenaza la había hecho desde el teléfono de su hija.

“Yo estuve 5 años con él siendo una mujer impecable, porque te juro que no lo engañé ni con el pensamiento. Cuando te pagan de esa manera quedas destruida. Obvio que no me justifico. Yo me fui al carajo y además que soy comisario del área de internacional, fui instructora en la compañía. Seguramente me echan. Esta bien”. Así hablaba Carbone días después de la amenaza junto a una amiga. A ella le confiaba que estaba “desesperada” después de haber hecho lo que hizo. Su pareja, un joven azafato que trabajaba con ella, la había dejado después de cinco años de relación por una chica más joven que también trabajaría en la aerolínea.

En un diálogo entre madre e hija por temas familiares, la joven le recriminó “La egoísta sos vos, que me podés cagar la vida a mí por una pendejada”. Un rato después, el avión de vuelta aterrizó. Carbone le avisó a Candela: “Hija, me llevan detenida”. Le pidió que llamara a una amiga, la misma a quien le había confesado que su pareja había sido “cruel” con ella cuando la dejó.

A la espera de la resolución procesal, el juez abrió un incidente para evaluar si puede concederle el arresto domiciliario bajo ciertas pautas y condiciones de conducta. El fiscal Sergio Mola lo avaló. Por lo pronto, se dispondrá un amplio informe socioambiental.