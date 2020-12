Advierten del peligro de la "supergonorrea" y la pérdida de eficacia de los antibióticos

La eficacia de algunos antibióticos se está perdiendo y esto provoca que las conocidas como "superbacterias" maten a unos 35.000 estadounidenses al año y a 700.000 personas en todo el mundo. Una de las amenazas de superbacterias más preocupantes es la llamada "neisseria gonorrhoeae", que es la bacteria homónima que causa la gonorrea. No suele ser mortal por lo que muchos minimizan el problema. Incluso, no presenta síntomas. Pero si no se trata puede provocar complicaciones como artritis, dolor en las articulaciones y erupciones cutáneas, así como infertilidad y dolor pélvico crónico.