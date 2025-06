Román Guajardo: "Argentina ya es un país industrial, aunque no lo sepa"

Con ese mismo espíritu, Guajardo lidera hoy JMG, una empresa con casi 30 años en el Parque Industrial de Roldán, y participa activamente en entidades industriales. También cofundó La Fábrica, un podcast que ya suma más de 60 episodios. “Pensábamos que nadie nos iba a escuchar porque éramos un plomo, pero la gente se sienta a escuchar industriales durante una hora y media. Les interesa saber cómo hicieron lo que hicieron”, afirmó. Lejos de ser un hobby, el proyecto fue planteado como empresa desde el inicio, y se convirtió en un insumo genuino para conocer historias productivas reales.

En la conversación, Guajardo reflexionó sobre el papel de la industria en el país. “Argentina ya es un país industrial, aunque no tenga claro que lo es”, sostuvo. Y diferenció claramente el desempeño interno de las fábricas respecto al contexto macroeconómico: “Del portón para adentro, las empresas argentinas son altamente productivas. El problema está del portón para afuera: crédito caro, infraestructura deficiente e inestabilidad macro”.

Roman-Guajardo-01.jpg

Defensor de una mirada federal, cuestionó el centralismo porteño y el escaso reconocimiento que tienen polos industriales como el Gran Rosario. “Tenemos más de 3.500 establecimientos industriales en la región. La industria no es sólo una parte de Rosario: es su identidad”, subrayó. En ese sentido, destacó el potencial de localidades como Roldán, Armstrong o Las Parejas, donde —según explicó— los chicos no sólo sueñan con ser futbolistas, sino también con ser dueños de fábricas. “La industria es comunidad. Está arraigada en la vida de cada barrio, cada club, cada escuela técnica”.

Consultado por la falta de consenso industrial en Argentina, Guajardo fue contundente: “No hay un pensamiento industrial unificado. Hay muchas posturas, según el sector, la historia o la ideología. Pero lo importante es entender que sin valor agregado, no hay futuro”. También cuestionó la falsa dicotomía entre campo e industria: “Esa grieta es mediática. En el interior productivo no existe. Las fábricas no tienen sentido sin el campo, y el campo no puede avanzar sin industria que lo acompañe”.

En un pasaje reflexivo, Guajardo se definió como un “militante industrial”: “Ser industrial no es tener una fábrica, es una forma de pensar el desarrollo. Podés estar en cualquier rubro y creer que la industria va a generar mejores oportunidades para todos”.

Sobre el futuro político de los empresarios, fue cauto. “Transformar la realidad no requiere ser político. Desde un club de barrio, desde una empresa, desde una institución, también se transforma. Pero si alguien quiere participar en política, no deberíamos condenarlo. Al contrario: deberíamos estimularlo”, opinó. Y marcó una diferencia entre ser empresario y ser dirigente: “No todos los empresarios son buenos dirigentes, ni todos los dirigentes son buenos empresarios. Son habilidades distintas”.

Finalmente, frente a los desafíos de la comunicación actual, Guajardo señaló que los industriales deben abrir las puertas y mostrarse más. “La gente no conoce lo que hacemos. Tenemos que mostrar cómo se produce, cómo se transforma, cómo se genera trabajo. Hoy todos quieren construir su comunidad: la industria ya lo viene haciendo desde hace décadas”.