Cada vez son más los médicos rosarinos que eligen Funes para ejercer su profesión

El fenómeno no es nuevo pero se va afianzando en este 2024. "Grandes empresas de todos los rubros desembarcan con mucha expectativa porque ven un mercado floreciente y que no se detiene", dijo a La Capital en una reciente entrevista la subsecretaria de Comercio municipal, María Fabiana Palacio. La funcionaria hizo especial mención a la importante cantidad de pedidos de apertura de consultorios, centros de salud y lugares dedicados a la actividad física y la belleza, la mayoría solicitados por gente que vive en Rosario.

Si bien siempre hubo médicos que se trasladaban para hacer consultorio a Funes, los que se instalan o ven esta plaza como una gran oportunidad, son cada vez más.

Ayelén Brarda, médica esteticista, fue una de las primeras (de la generación de jóvenes profesionales) que decidió abrir su clínica en Funes mientras sostiene la de Puerto Norte en Rosario. "Hace 19 años que trabajo. Muchas de mis pacientes de Rosario vivían en Funes y me pedían que abriera una clínica acá para no tener que trasladarse. Me resulta muy práctico atender la mitad de la semana allá y la otra acá. Además me encanta esta ciudad", cuenta a este diario.

Brarda comenta: "Sin dudas los pacientes prefieren tener todo a mano. La mayoría ya evita ir a Rosario por el tema del estacionamiento, las demoras y un poco también por la inseguridad. Es lo que te cuentan".

Diego Awruch, especialista en nutrición, cirujano y un referente en cirugía bariátrica, es uno de los recién llegados a Funes. Empezó a hacer consultorio hace meses y está muy conforme con la respuesta de los pacientes. Mientras continúa sus actividades en Rosario mira con entusiasmo esta plaza. "Arranqué en diciembre del año pasado. ¿Por qué Funes? Sin dudas es una gran ciudad y necesita profesionales en la zona. Actualmente, un paciente que tiene que trasladarse puede tardar 45 minutos o más en auto y ni hablar si debe hacerlo en transporte público, entonces hay una gran necesidad de que la atención médica se desarrolle en el lugar en el que viven".

"Hay otras ventajas porque en general es un ambiente más relajado, hay otro ritmo, otro espacio, y a mí me pasa que disfruto más de la consulta por todo ese entorno", agrega.

Awruch señala que "es además una plaza interesante en este contexto porque gran parte de la población funense tiene acceso a una prepaga, una buena obra social o poder adquisitivo para una consulta particular y eso uno también lo tiene en cuenta, por qué no".

Expansión y tranquilidad

"El humor te cambia cuando vas llegando a Funes, entrás en otra frecuencia, y para nosotros que vivimos a mil eso está bueno", coinciden la mayoría de los entrevistados.

Virginia Tejada Jacob, médica neuróloga, quien trabaja en neurorehabilitación y enfermedades cerebrovasculares es una de las recién llegadas a Funes. Con una amplia experiencia de atención en Rosario comenzó a mirar esta plaza como una oportunidad de crecimiento y a valorar la tranquilidad que ofrece "el pueblo" (como le siguen diciendo muchos a Funes).

"Empecé en abril y estoy muy contenta. Me encanta ir, me siento súper bien. Hay mucho respeto, otro ritmo, y uno nota que se valora la profesión. Eso no quiere decir que no suceda en otros lugares pero me sorprendió gratamente Funes", dice.

"Es una plaza muy interesante para mi especialidad. En uno de los lugares donde comencé a trabajar fueron los propios pacientes los que me recomendaron, y en la otra clínica fueron los colegas (Tejada Jacob atiende en un espacio de salud que tiene años en Funes y en otro mucho más nuevo en la zona de los countries)".

"En ambos lugares fui muy bien recibida. La gente es maravillosa. La verdad es que si bien se concretó ahora yo venía pensando en esto de abrir mis posibilidades, mis hijos están más grandes y no demandan tanta atención como cuando eran peques, lo que me permite manejar más mis horarios", señala.

Al igual que los otros médicos, la neuróloga no deja de señalar las condiciones económicas en cuanto a la retribución de su trabajo: "Es un poco mejor en Funes y es algo que los médicos tenemos que considerar mucho en este momento".

Otro de los consultados fue el otorrinolaringólogo Cristina Mezzabota. El médico vive en Roldán desde hace 25 años y fue uno de los pioneros en atender pacientes de Funes en los antiguos consultorios de Esencial (Grupo Oroño). "Tenía un terreno y allí hice mi casa. Conocía la zona, y elegí quedarme. Me doy cuenta de que a medida de que más gente viene a vivir a Funes o Roldán menos quieren ir a Rosario, seguramente por comodidad".

Por las responsabilidades que tiene en Rosario en el Hospital de Niños Zona Norte y en el Centenario, Mezzabota pasa gran parte de su tiempo allá pero sigue sosteniendo la atención en Funes, uno de los lugares que lo vio crecer profesionalmente.

GO funes.jpg

En 2022, la apertura de GO Funes, un imponente edificio de 5.500 metros cuadrados y tres plantas con decenas de consultorios de todas las especialidades y guardias médicas fue un hito en el rubro.

Antes se había instalado Laboratorios Cibic y tan buena fue la respuesta de los funenses que acaban de abrir otra sucursal en Fisherton (muy cerquita de Funes) "para seguir dando respuestas porque la demanda fue impresionante y nos quedó chico", admiten los directivos.

Sanatorio de la Mujer ya había hecho pie en Fisherton Plaza, donde asisten muchos habitantes de Funes. Y Grupo Gamma acaba de anunciar que en breve continuará con sus planes de expansión en esta localidad.

El sector de la salud, aún en plena crisis, apuesta a Funes como una de las posibilidades concretas de seguir creciendo.