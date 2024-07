Bienvenidos al tren: los pasajeros armaron un grupo de WhatsApp

Consultado sobre la decisión de la empresa ferroviaria de suspender la venta de pasajes del Tren Rosario-Cañada de Gómez cuando asumió el nuevo gobierno nacional, el referente de Amigos del Riel, Mariano Antenore, reveló a este diario que “esa vez la empleada de la boletería de Cañada tenía licencia por embarazo y no sé qué pasó con el reemplazante. El tren sólo tiene venta de pasajes física en Rosario Norte y en Cañada de Gómez, y en las estaciones intermedias los pasajeros tienen que sacar el pasaje por la web, lo cual a veces es un engorro” .

Sobre la actual política del gobierno nacional sobre los ferrocarriles, Antenore opinó que “en realidad hay una política de reducción de servicios y la ley Bases somete a privatización o concesión los trenes de pasajeros. Todas las inversiones están paralizadas, hubo despido de personal de los talleres, no sólo en este tren sino en todos”, remarcó.

estacion Cañada de Gomez01.jpg

Preguntado sobre el estado de los ferrocarriles con esta nueva administración nacional, Antenore reportó que “el siniestro que hubo en Palermo en mayo ocurrió porque se habían robado los cables de comunicaciones en febrero y no los habían repuesto, en parte porque no hay funcionarios que lo ordenen y en parte porque no hay repuestos. Lo mismo pasa con las locomotoras: se rompieron casi todas las locomotoras chinas que compró (el ministro de Transporte Florencio) Randazzo entre 2013 y 2015 y ahora los trenes andan con las viejas locomotoras, que tienen más de 40 años”.

El grupo de WhatsApp está integrado casi totalmente por pasajeros, pero también lo hacen trabajadores ferroviarios, como algunos guardas. “La participación de los guardas es la misma que la de los pasajeros: lo hacen para aportar y ayudar en lo que más puedan. Aclaramos que el grupo no es oficial de Trenes Argentinos”.

Requerido sobre cómo se puede ingresar al grupo de WhatsApp, Alexis reveló que “se puede entrar por medio de un link o un QR, que hay en los coches o en las estaciones”. A la hora de opinar y dar un mensaje a los usuarios del Tren Rosario-Cañada de Gómez, el referente del grupo de pasajeros enfatiza: “Aprovechemos el hermoso tren que tenemos, ya que es algo único, que a la vez es seguro, confiable, económico y también muy lindo”.