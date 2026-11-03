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Satellites on Fire: tecnología argentina para anticiparse al fuego

La startup presentó en la Semana del Clima de Rosario cómo combina satélites, cámaras e inteligencia artificial para detectar incendios y alertar a tiempo.

Denis Candiote Responsable de proyectos comerciales de Satellites on Fire

Por Denis Candiote Responsable de proyectos comerciales de Satellites on Fire

3 de noviembre 2026 · 11:51hs
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Satellites on Fire: tecnología argentina para anticiparse al fuego

Cuando un incendio empieza, detectarlo a tiempo puede cambiar su desenlace. Con esa premisa nació Satellites on Fire, una startup argentina que combina satélites, cámaras e inteligencia artificial para proteger comunidades, bosques y biodiversidad.

El proyecto comenzó en Córdoba en 2020, impulsado por tres estudiantes de 16 años, después de que amigos de sus familias perdieran sus casas por incendios forestales.

En Startups en Acción, durante la Semana del Clima de Rosario, la empresa mostró cómo convierte datos en información útil para actuar frente a una emergencia.

Su plataforma cruza detecciones satelitales con cámaras en torres que identifican humo mediante inteligencia artificial y avisan en los primeros tres minutos. Según la empresa, su algoritmo detecta focos, en promedio, 35 minutos antes que el sistema FIRMS de la NASA. Las alertas llegan por WhatsApp y otros canales, con la ubicación del foco. También registra la caída de rayos, principal causa natural de los incendios forestales, y suma datos meteorológicos y simulaciones de propagación.

Ya trabaja con Protección Civil de La Pampa, que utiliza el sistema para verificar denuncias, ubicar focos y evaluar su evolución antes de movilizar recursos. Esta experiencia puede trasladarse a nuestra región: vigilar los focos de calor en las islas del Delta del Paraná, ubicarlos con precisión y seguir su avance para coordinar la respuesta.

Hoy monitorea más de 92 millones de hectáreas en 21 países y asistió en más de 600 incendios durante 2025. Por cada cliente nuevo, entrega el sistema sin costo a un cuartel de bomberos.

Satellites on Fire es finalista del Earthshot Prize 2026, conocido como “los Óscar del ambiente”, en la categoría “Limpiar nuestro aire”. Los ganadores se anunciarán el 17 de noviembre en Mumbai, India.

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