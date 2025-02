Colapinto sin descanso: elogios de Flavio Briatore, la intimidad de Alpine y su habilidad en el pádel

Franco Colapinto es el centro de la escena en Alpine y la Fórmula 1 . Desde su llegada a la escudería francesa las especulaciones sobre su rol como piloto de reserva y su posible ascenso a la butaca titular no pararon, mientras Jack Doohan se encuentra bajo presión para defender su lugar dentro del equipo, con la obligación de buenos resultados.

Consolidado como una de las personas más influyentes en el equipo francés, Briatore se muestra convencido de que Colapinto será una de las estrellas del futuro en la F1. No por menos pasó casi dos meses de negociaciones con Williams hasta sellar el acuerdo con James Vowles, recién en la víspera de la Nochebuena pasada.

Flavio Briatore y Colapinto.png "El Padrino". Flavio Briatore fue el principal impulsor de la llegada de Colapinto a Alpine.

Tensiones en la interna de Alpine

Ante las expectativas generadas y las incisivas preguntas a Doohan, el italiano decidió calmar las aguas. En el marco de la presentación del equipo en Londres, afirmó que Colapinto “es uno de los pilotos que tiene mucho talento”, pero aclaró: “Necesitamos ver su desarrollo durante esta temporada, tiene mucho tiempo para hacer pruebas. Debemos ser pacientes porque es muy joven”.

“No aprieto por Colapinto, tenemos tres pilotos reservas. Aron y Colapinto son muy, muy rápidos. Jack (Doohan), de momento, lo ha hecho muy bien en el test y Gasly hizo un enorme trabajo el año pasado. Vamos a empezar la temporada y luego ya veremos si tenemos la posibilidad; si no este año, el año que viene”, sostuvo en declaraciones difundidas por el diario español As.

Este miércoles será una de las primeras pruebas de fuego de la temporada que marcarán el camino de Alpine, cuando se realicen los ensayos comunitarios de pretemporada con los diez equipos en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin. Serán tres días de acción en los que Gasly y Doohan deberán probarse antes del comienzo, mientras Colapinto espera en el paddock.

El video íntimo que compartió Flavio Briatore

Este fin de semana, Briatore compartió un breve video que mostró la intimidad de Alpine y la relación de los pilotos. En el clip, se observa una reunión del italiano con Colapinto, Gasly, Doohan y Aron, quienes conversaban entre risas con el asesor ejecutivo.

Los fanáticos no pasaron desapercibido que el propio Briatore etiquetó a cada uno de los pilotos, a excepción de Aron, quien aparece de espaldas y también es reserva como el argentino. De igual manera, Colapinto será quien se presente en los boxes del Gran Premio de Australia en lo que será la primera carrera del año.

Briatore.mp4

El brillo de Colapinto en el pádel

A pesar de ser un apasionado por el automovilismo, el pilarense se muestra en reiteradas ocasiones practicando otros deportes, como lo fue el golf durante sus vacaciones en Argentina. Desde su llegada a Alpine, se acercó a las canchas de pádel, presenció torneos internacionales y se encontró con estrellas del deporte.

En el marco del Hexagon Cup, un importante torneo de pádel que se juega en España, Colapinto disputó una serie de encuentros amistosos, en los que incluso se enfrentó al exfutbolista ucraniano Andriy Shevchenko. El argentino bromeó con sus cualidades y se mostró cada vez mejor con la paleta.