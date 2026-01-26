Señal de alarma climática: qué dejó 2025 y por qué París vuelve al centro del debate

El informe “Global Climate Highlights” de Copernicus ofreció un balance del 2025 donde destaca el aumento sostenido de la temperatura y sus consecuencias, empujando a reabrir la discusión sobre la viabilidad de las metas acordadas en el Acuerdo de París.

Según el informe “Global Climate Highlights” publicado por el Copernicus Climate Change Service (C3S) el 14 de enero de 2026, el documento no solo busca dar cuenta de los récords de temperatura, también intenta explicar qué impactos concretos se observaron en 2025, qué “señales” dejan esos impactos sobre el estado del sistema climático y cómo se interpreta eso frente a las metas del Acuerdo de París.

Primeramente, el informe ubica al 2025 como el tercer año más cálido en el registro ERA5, detrás del calor excepcional de 2023 y 2024. A nivel global, 2025 promedió 14,97°C, lo que equivale a +0,59°C respecto de 1991–2020 y +1,47°C respecto de 1850–1900, y fue 0,13°C más frío que 2024 y 0,01°C más frío que 2023. El texto también señala que 2024 fue el año más cálido y el primero con una media anual claramente por encima de 1,5°C respecto del nivel preindustrial.

La lectura que sugiere el informe es que estos impactos no son “eventos aislados”, sino consistentes con un contexto donde la energía disponible en el sistema (atmósfera y océanos) es mayor, y por eso aumentan las condiciones favorables para extremos (por ejemplo, más estrés térmico y temporadas de incendios más intensas cuando coinciden sequedad y viento). Esto se refuerza con el hecho de que 2025 siguió mostrando temperaturas excepcionalmente altas y que datos satelitales preliminares indican que las concentraciones de CO y CH continuaron aumentando en 2025.

Tomando como referencia el Acuerdo de París (2015), que fija como objetivo que el calentamiento global se mantenga muy por debajo de 2°C y, -si es posible, cerca de 1,5°C respecto del periodo preindustrial (1850–1900)-, y contemplando los datos observados en el informe, se destaca una “señal de alarma”: aunque un año suelto no define el incumplimiento, por primera vez el promedio de los últimos tres años queda por encima de 1,5°C, acercándose mayormente a la idea de “calentamiento sostenido”. Esto implica que, si la velocidad de calentamiento de los últimos 30 años se mantiene, el calentamiento promedio global alcanzaría el nivel de 1,5°C alrededor de 2029. En otras palabras: deja de ser algo que puede ocurrir “algún año suelto” y pasa a perfilarse como un nivel de calentamiento sostenido, lo cual conlleva a replantear los parámetros establecidos en París.