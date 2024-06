Se empieza a definir el modelo de la Era Milei

Sobra la evidencia para demostrar que la problemática del cambio climático no es una de esas prioridades presupuestarias para el gobierno actual. Milei se pronunció abiertamente en Davos negando la realidad de la crisis climática y denostando la importancia de la Agenda 2030. Asimismo, su referente en términos geopolíticos es Donald Trump, Ex Presidente y actual candidato estadounidense que retiró a su país del Acuerdo de París durante su mandato. En este mismo sentido, luego de desjerarquizar la problemática eliminando el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, ha designado a Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, quien no parece hasta el momento posicionar al ambiente como una urgencia a priorizar. En este mismo sentido, el gobierno envió un primer Proyecto de Ley Bases que contenía inicialmente polémicas derogaciones y modificaciones de leyes sumamente importantes para el cuidado y la sostenibilidad de los recursos de la Argentina, como lo son la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares.