Se aproxima la Semana del Clima de Rosario 2026 La segunda edición reunirá a expertos, instituciones y ciudadanía para debatir desarrollo sostenible y desafíos climáticos en Rosario 22 de diciembre 2025 · 14:18hs

El próximo año 2026 será escenario de la segunda edición de la Semana del Clima de Rosario, un encuentro que reunirá referentes, líderes y especialistas de los sectores ambiental, empresarial, agroindustrial, académico, diplomático y de la sociedad civil.

La propuesta dará continuidad a las líneas de trabajo iniciadas en la primera edición, profundizando el enfoque en el desarrollo productivo regional y el diálogo entre múltiples actores. A lo largo de las jornadas se desarrollarán paneles de expertos, talleres, mesas redondas y side events distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con una agenda ampliada y el acompañamiento de nuevos aliados nacionales e internacionales que fortalecerán el alcance del encuentro.

Al igual que en su primera edición, Rosario volverá a posicionarse como un punto de referencia regional para el intercambio sobre desarrollo y sostenibilidad, consolidando a Santa Fe como capital de la Pampa Húmeda Sostenible.

La participación estará abierta a la ciudadanía, generando un espacio de intercambio que conecta los desafíos del territorio con las discusiones globales sobre el ambiente.