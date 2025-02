La Ecoansiedad: Un fenómeno creciente en tiempos de crisis climática

Según el informe "Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance" (2017) publicado por la Asociación Americana de Psicología (APA) y ecoAmerica, los efectos del cambio climático en la salud mental van más allá de los desastres naturales inmediatos. El informe señala que los eventos climáticos extremos, como huracanes, incendios y sequías, pueden desencadenar trastornos como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Además, la exposición prolongada al calor extremo y la contaminación del aire pueden aumentar los trastornos emocionales y la violencia.