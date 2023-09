Empresas y medio ambiente: ¿un amor imposible?

El reloj se ha puesto en marcha para estandarizar y hacer comparable y medible realmente el dato "no financiero" de las compañías . Desde que el cambio climático se instaló a fuerza de fenómenos extraordinarios y catástrofes impensadas, resulta oportuno reflexionar acerca de qué hace cada uno de nosotros frente a una realidad cada vez más desconcertante.

El cambio climático es, sin lugar a dudas, el desafío que define a nuestra época, pero sus efectos no se distribuyen equitativamente. Según la ACNUR, los desastres climáticos empujan cada año a la pobreza a 26 millones de personas en el mundo. Con episodios de altas temperaturas cada vez más recurrentes, muchas ciudades se han convertido en hornos, en los que la gente muere literalmente de calor.Los compromisos de lucha contra el cambio climático asumidos por los países frente al objetivo del Acuerdo de París, propuso que el incremento de la temperatura media mundial respecto a los niveles preindustriales se quede entre los 1,5 y los 2 grados. Sin embargo, los planes de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen ahora las naciones del mundo, llevan a un calentamiento de cerca de 3 grados. Por eso se necesitan “objetivos más ambiciosos y creíbles.” El secretario general de la ONU fija por primera vez un objetivo concreto para el sector del transporte por carretera, por lo que insta a todos los países desarrollados a dejar de fabricar coches de combustión en 2035. En España, a partir de 2040 ya no podrán venderse vehículos que emitan dióxido de carbono, el principal gas del efecto invernadero. Las empresas fabricantes, tras sus reticencias iniciales, asumen la transición.El sector empresario podría aportar las iniciativas necesarias para mitigar y hasta revertir los efectos del calentamiento global. Aquí la realidad incómoda que no se quiere ver es que los desafíos son permanentes y el equilibrio entre el desarrollo productivo e industrial y el cuidado del ambiente están en tensión constante.