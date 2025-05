Cumbre Global de Seguros Sostenibles: los seguros como motor de transformación

Riesgos, datos e innovación para una agenda globalLa agenda de la Cumbre incluyó una diversidad de temas que reflejan la complejidad del escenario actual del sector asegurador: riesgos catastróficos crecientes, desigualdad en el acceso a coberturas, nuevas oportunidades para la inversión sostenible y el impacto de la transformación tecnológica. La apertura estuvo a cargo del comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, y de Steven Rothstein, director de Ceres Accelerator, quienes plantearon la urgencia de reforzar el rol de los seguros como herramienta de adaptación y justicia climática.Uno de los ejes transversales fue la discusión sobre la insurabilidad frente a desastres naturales cada vez más intensos. Diversos paneles, integrados por autoridades de Australia, Brasil, Estados Unidos y Naciones Unidas analizaron cómo los eventos extremos desafían los modelos tradicionales de cálculo de riesgo. En ese sentido, se debatió sobre la necesidad de redefinir el concepto mismo de asegurabilidad en un contexto de crisis climática sostenida.También se destacó el rol de la ciencia y los datos en la construcción de soluciones adaptativas. Expertos de Munich Re, Cal Poly Humboldt, la University of Alabama y el Insurance Institute for Business and Home Safety compartieron investigaciones sobre tormentas, incendios forestales e infraestructura resiliente. El debate sobre el futuro del seguro sumó perspectivas desde el sector privado y académico sobre cómo adaptar los modelos de negocio del seguro a nuevas realidades económicas, sociales y ambientales. Se abordaron los retos que enfrentan las comunidades más vulnerables frente al cambio climático y se debatieron mecanismos innovadores de inclusión financiera y cobertura accesible.La tecnología, en tanto, fue presentada como una aliada fundamental. Desde plataformas de monitoreo climático hasta soluciones digitales para cerrar brechas de protección, los paneles reflejaron cómo el ecosistema asegurador global está integrando herramientas para anticipar, mitigar y responder de forma más eficiente. Representantes del Foro Económico Mundial, AON, el Environmental Defense Fund, UNDP y el Climate Policy Initiative compartieron experiencias concretas en este campo.En paralelo, se profundizó en las desigualdades existentes entre regiones y sectores económicos, y en el rol de los seguros como instrumentos de justicia ambiental. El panel sobre sostenibilidad y transición justa, con la participación de Butch Bacani (ONU), Brian O’Hanlon (RMI) y Margaret Peluso (Chubb), propuso un marco donde el seguro no solo acompaña sino que lidera procesos de transformación.Además, se desarrollaron espacios colaborativos como los breakout groups sobre biodiversidad, resiliencia comunitaria e innovación con datos, con participación de académicos de UC San Diego, Ceres y organismos especializados. Estas dinámicas permitieron intercambios directos entre líderes estatales, técnicos, empresarios y representantes de la sociedad civil.Subtítulo: Una propuesta regional con visión transformadoraDiego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina, formó parte del panel “Innovación: Perspectivas desde los mercados latinoamericanos”, compartido con representantes de Honduras, Paraguay y República Dominicana.Sueiras propuso la creación de un Fondo Latinoamericano del Seguro para el Desarrollo Sostenible: una entidad regional liderada por aseguradoras que canalice parte de sus fondos hacia proyectos con impacto ambiental, social y productivo. "Las aseguradoras de América Latina gestionan miles de millones en inversiones tradicionales. La pregunta es si una parte de esos recursos puede, bajo criterios prudenciales, destinarse a financiar agricultura regenerativa, energía distribuida, infraestructura climática o seguros rurales inclusivos", sostuvo.Su intervención estuvo centrada en el potencial transformador de las inversiones del sector y vinculó directamente al sector asegurador con estrategias de financiamiento sostenible para el desarrollo, proponiendo una herramienta concreta de alcance regional.