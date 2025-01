Argentina y el desafío climático: superar la incertidumbre con alianzas estratégicas

No escapa a esta situación de volatilidad el tema climático. La reciente retirada de la delegación argentina y de todos los representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de la COP29 en Azerbaiyán no sólo fue un error estratégico: también fue un papelón internacional. Este episodio dejó expuesta una alarmante incertidumbre sobre nuestra posición a nivel global. Parecemos un país a la deriva, como si estuviéramos esperando a la asunción de Trump el 20 de enero para decidir si continuamos o no dentro del Acuerdo de París.