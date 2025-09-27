La Capital | Expocon | viviendas

Colonia: viviendas modulares transportables en Santa Fe

El arquitecto Santiago Walker presentó en Hesler un sistema de viviendas transportables con estructura metálica y diseño personalizado. El primer modelo ya está operativo y hay encargos en marcha.

27 de septiembre 2025 · 08:53hs
Colonia: viviendas modulares transportables en Santa Fe

Colonia: viviendas modulares transportables en Santa Fe

Colonia: viviendas modulares transportables en Santa Fe

Colonia: viviendas modulares transportables en Santa Fe

Colonia: viviendas modulares transportables en Santa Fe

Colonia: viviendas modulares transportables en Santa Fe

Colonia: viviendas modulares transportables en Santa Fe

Colonia: viviendas modulares transportables en Santa Fe

Desde la localidad de Hesler, en el departamento San Jerónimo, el arquitecto Santiago Walker lanzó Colonia, un innovador sistema de viviendas modulares transportables, diseñado para ofrecer una alternativa rápida, confortable y personalizable dentro del creciente universo de la arquitectura industrializada.

El primer prototipo del sistema, denominado bloque Bosque, es una unidad de 35 m² que incluye dormitorio, baño y estar-comedor. Su estructura metálica y panelería termoacústica garantizan confort térmico y acústico, mientras que su producción en taller (90 días) y montaje en sitio (unas 4 semanas) permiten entregar una vivienda lista para habitar en solo cuatro meses.

Foto pie 1

Una casa modular que piensa como arquitectura

A diferencia de otras propuestas que priorizan la lógica de estandarización o se asemejan a contenedores adaptados, Walker subraya que Colonia es un proyecto arquitectónico: “No es un espacio que contiene vida, es un hogar. Apostamos al diseño, la habitabilidad y el confort como valores centrales”.

El sistema admite personalización: aunque hay modelos base, se puede ajustar la distribución, el equipamiento y los materiales según cada caso. Además, la construcción en seco —con apoyo sobre plateas, dados o pilotes— permite emplazar las unidades sin grandes movimientos de suelo ni obras húmedas.

Transporte, montaje y escalabilidad

Diseñado para cumplir con las dimensiones viales permitidas (hasta 3,90 m de ancho), el módulo se traslada completamente armado en un solo viaje. En destino se coloca con grúa o elevadores y queda listo para ser conectado a servicios básicos.

Si bien el bloque Bosque funciona como unidad independiente, Colonia fue pensado para escalar: los módulos pueden combinarse en L, en U o incluso en distintas plantas, generando propuestas más amplias para uso residencial o comercial.

Usos múltiples y primeras instalaciones

El primer bloque fue adquirido por una vecina de Hesler que lo utilizará como espacio de hospedaje en planta alta, aprovechando la liviandad estructural del sistema. Paralelamente, el estudio trabaja en otras aplicaciones: sanitarios para un bar en la zona de Gálvez y una cabina de DJ elevada dentro del mismo conjunto.

“Tenemos varias consultas en curso y ya estamos programando entregas para fin de septiembre. La posibilidad de trabajar con plazos ciertos y diseño ajustado a cada necesidad es lo que más valoran los clientes”, señala Walker.

Diseño, eficiencia y proyección

Colonia se suma al boom de soluciones industrializadas con una identidad propia. Combina diseño arquitectónico, producción controlada, materiales eficientes y un esquema flexible que permite adaptar cada módulo a distintos contextos, usos y presupuestos.

El sistema ya despertó interés en desarrolladores, particulares y comercios. Tras una primera aparición sin prototipo en Expocon Funes, hoy Colonia inicia su recorrido con unidades reales en marcha y una proyección que apunta a consolidarse en el mercado regional.

Noticias relacionadas
El avance sostenido permite proyectar su finalización dentro de los plazos previstos, con impacto directo en la comunidad.

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

Ver comentarios

Las más leídas

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Lo último

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Para acelerar el ritmo, se implementó el horario de noche. La mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya está completo

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Ovación
Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Por Gustavo Conti
Ovación

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Newells: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Newell's: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Policiales
800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

La Ciudad
Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
LA CIUDAD

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto