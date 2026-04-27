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"Estoy muy arrepentido", dijo el ex-Boca que enloqueció y le pegó una trompada a un rival

El arquero de Zaragoza, que tuvo una reacción insólita y golpeó al capitán de Huesca, pidió perdón públicamente tras ser expulsado

27 de abril 2026 · 09:00hs
Andrada enloqueció y le pegó una trompada a un rival en el clásico aragonés.

Andrada enloqueció y le pegó una trompada a un rival en el clásico aragonés.

Esteban Andrada salió a hablar tras el escándalo del que fue protagonista en el partido entre Huesca y Real Zaragoza: fue expulsado por darle una trompada al capitán rival en el clásico aragonés. El arquero reaccionó de manera violenta, golpeó a un rival y la imagen se hizo viral en el mundo causando sorpresa y críticas al accionar del argentino, que más tarde pidió disculpas por su accionar.

El ex-Boca que milita en la segunda división del fútbol español lamentó lo sucedido: “Estoy muy arrepentido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, expresó en medio de las críticas en redes sociales, el comunicado de su equipo y las declaraciones de su entrenador David Navarro.

Asimismo, Andrada remarcó, durante el video publicado por su equipo, Real Zaragoza, que no es una persona conflictiva y que se trata de un hecho aislado producto de la vorágine del encuentro: “A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión; la toqué afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”.

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"No lo volveré a hacer"

El arquero mendocino extendió un pedido de disculpas formal a Jorge Pulido y al entorno de Huesca. El futbolista admitió haber experimentado una "desconexión" momentánea y reconoció que su conducta no estuvo a la altura de su trayectoria profesional. “No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento”, manifestó el guardameta con pasado en la selección nacional.

>>Leer más: Durísima sanción al Patón Guzmán: el arquero recibió una suspensión histórica en México

Por su parte, la directiva de Zaragoza emitió un comunicado en el que adelantó que se iniciará un proceso de evaluación interna para determinar las sanciones correspondientes. Según trascendió, en territorio español ya circula la versión de que el arquero podría quedar marginado del plantel hasta el cierre de la temporada, lo que pondría fin a cualquier posibilidad de que la institución haga uso de la opción de compra de su ficha.

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>>Leer más: El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

Ante este complejo escenario, el jugador surgido de las divisiones inferiores de Lanús se puso a entera disposición de las autoridades de La Liga. “Acá estoy para ver las consecuencias de La Liga, o si quieren que les vaya a dar explicaciones. Estoy disponible para ello”, concluyó el futbolista, cuyo futuro en el fútbol europeo parece haber quedado sentenciado tras este episodio.

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