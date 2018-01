¿Se reconciliaron Pampita y Pico Mónaco en Punta del Este?

Pico Mónaco y Pampita están en Punta del Este. Los rumores de separación que se ciernen sobre la pareja están a la orden del día. De todos modos, la prensa hace guardia ante un posible encuentro entre ambos.

Y a través de un tuit, el periodista Angel de Brito generó más incertidumbre en las primera horas de este años: "Año Nuevo y reconciliación", escribió junto a una imagen de la top.

Hoy, en su programa "Los Angeles de la Mañana", el periodista reveló que Pampita y Pico tuvieron un encuentro secreto en Punta.

De Brito reveló que mientras Carolina festejó junto a un grupo de amigas, él cenó en su restó del Este. Pero luego del brindis, hubo reencuentro: "Él ya había cenado en su restó, me dijeron que estaba desesperado por irse. El encuentro no fue ni en el restó de Pico ni en la fiesta de la amiga de Pampita. Fue más o menos a las 5 de la mañana en el boliche Tequila. Se encontraron y ahí estuvieron juntos. Ahí empezó la onda nuevamente. Obviamente, Pico la fue a seducir. Hay un video que confirma todo esto, en el que se los ve brindando".

En tanto, Mariana Brey, que también celebró fin de año en Punta, contó que habló con Pico y él le confirmó la información: "La reconciliación está ahí, en la puerta. Fui a cenar a su restó y hablé con Pico. Le pregunté por el tuit de Angel, lo vi muy contento y me dijo que había brindado con Pampita el 31. Me dijo que él fue a buscarla, si bien no usó esa palabra exacta. Él fue porque quería brindar con ella. Para mí, está enamorado", contó la panelista.

Habrá que esperar unos pocos días para la confirmación. ¿Se viene Pampita y Pico, capítulo 2?