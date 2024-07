Mirtha Legrand se sinceró y dijo quién fue para ella "el mejor presidente argentino"

Sobre quién consideraba que había sido el mejor presidente, Mirtha fue contundente: "Menem", fue su respuesta, y argumentó: "Porque manejó muy bien el país . Lo llevó muy bien. Estaba rica Argentina . Además, porque venía y saludaba a todo el mundo de la cocina. No por eso era bueno, sino porque era demagogo, pero lo hacía muy bien . Iba a la cocina y saludaba a todos. Agradecía que lo hubieran servido bien. Esas cosas quedan y a mí me quedaron siempre. No por eso fue el mejor, pero yo considero que fue un buen gobierno"

Sin embargo, el periodista de LN+ no se quedó ahí y retrucó: "Ahora va la maldad. ¿Quién fue el peor?". Después de unos segundos, la conductora contestó: " El de De la Rúa no fue bueno ", dijo sobre el gobierno que terminó en diciembre de 2001, en medio de una crisis política y social que dejó 39 muertos en las protestas sociales que se vivieron en todo el país.

En ese momento la conductora le preguntó a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, también invitada en el programa, su opinión y ella destacó a Mauricio Macri. "Obviamente por mi pertenencia al PRO, y porque soy parte de ese equipo, creo que el gobierno de Mauricio va a ser valorado en mucho tiempo como un gran gobierno de la democracia".

"También Alfonsín me gustó, a pesar de que no le fue bien económicamente, hizo un paso de enorme valentía con el Juicio a las Juntas que todos le tenemos que reconocer. El peor, sin duda fue el último", dijo la ahora diputada nacional, en alusión al gobierno de Alberto Fernández.

En ese momento, la animadora manifestó su contrapunto: "Mauricio a mí me defraudó. Yo lo apoyaba muchísimo. Después con las facturas que subieron tanto... Ahí vino el derrumbe. Una lástima", dijo Mirtha en alusión a las tarifas de los servicios. Y agregó: "Me invitó a almorzar un día a la Casa de Gobierno y yo fui con Nacho Viale, justamente con mi nieto. Le dije lo de las facturas es tremendo, la gente no puede pagarlas. Me dijo que no se podía continuar así y que la pérdida del país era muy grande. Y bueno. Ahí empezó el fracaso. Una lástima".

Qué dijo de Milei

"Hoy, a siete meses de gobierno de Javier Milei. ¿Lo querés mucho, poquito o nada?”, le preguntó Novaresio a Milei. Si bien Mirtha intentó eludir al principio el interrogante, al final contestó: "Por momentos me gusta y por momentos no. No me gusta que diga tantas malas palabras. Me resulta muy desagradable un presidente que diga palabrotas y que se meta tanto con el periodismo. Que deje que actúe el periodismo tranquilo. Interviene demasiado. Que te deje actuar, que cada uno opine como quiera. Estamos en una democracia. Déjeme decir lo que yo pienso y no me condene por eso".