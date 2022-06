Michael J. Fox: de "Volver al futuro" a su militancia por la cura del mal de Parkinson

La carrera de Fox tuvo unos brillantes años en los que ganó muchísima popularidad, tanta que no podía grabar escenas en las calles por la cantidad de fanáticos que se asomaban para admirarlo. Pero no sólo es conocido por protagonizar la trilogía de "Volver al futuro", sino que además fue uno de los más destacados en la televisión: "Lazos de familia" y "Spin City" son sus participaciones más famosas en la pantalla chica. Gracias a ellas recibió varios premios Emmy y los Globos de Oro.

Sin embargo, muy temprano en su vida, una enfermedad cambió sus planes. Con apenas 29 años, a Fox le diagnosticaron mal de Parkinson, lo que le afectó su capacidad de trabajar en un set de filmación, motivo por el cual decidió alejarse de la actuación. Muchos años más tarde, cuando había decidido participar nuevamente de una película, le fue encontrado un tumor en la médula espinal. El actor se recuperó luego de una exitosa cirugía pero decidió poner fin a su etapa actoral.

De Canadá a Estados Unidos

Michael Andrew Fox, más conocido en el mundo del espectáculo como Michael J. Fox, nació el 9 de junio de 1961 en la ciudad de Edmonton, en Canadá. Dado que su padre se desempeñó como militar, Fox creció mudándose de ciudad en ciudad.

Finalmente, los Fox se establecieron en Burnaby, una ciudad localizada al este de Vancouver, luego de que su padre se retirara de la milicia. Años más tarde, ese municipio nombró un teatro en su honor. Su recorrido educativo no fue muy largo ya que Michael se inició en la actuación cuando estaba entrando en su adolescencia.

Cuando tenía 15 años protagonizó su primera serie, una producción canadiense llamada "Leo and Me". Tres años más tarde, cuando cumplió 18, el actor se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación. Sin embargo, Fox volvió a Vancouver al poco tiempo y fue allí que fue finalmente descubierto por el productor Ronald Shedlo, quien logró su debut estadounidense en el telefilme "Letters from Frank".

Michael J. Fox niño.jpg

"Lazos de familia" y "Spin city"

En este punto de su carrera, el actor ya había cambiado su nombre. Al registrarse en el Sindicato de Actores de Cine no se le permitió ingresar el simple "Michael Fox" porque ya existía un actor del mismo nombre y eso generaría confusión. Su segundo nombre tampoco le gustaba por lo que terminó agregando la inicial "J" en honor al actor Michael J. Pollard.

En esta etapa, tuvo su primer papel cinematográfico en "Midnight Madness", lanzada en 1980 bajo su anterior nombre. Pero su primer éxito fue la serie de televisión "Lazos de familia", emitida desde 1982 a 1989. Fox interpretó a "Alex P. Keaton", un joven republicano que se ganó a la audiencia en tan solo cuatro capítulos. Gracias a su trabajo, el actor ganó tres premios Emmy en 1986, 1987 y 1988, y un Globo de Oro en 1989.

Lazos Familiares - Serie de TV ( Piloto ) Subtitulada

Fox volvería años más tarde a la pantalla chica, con otra producción televisiva llamada "Spin City".

Esa serie se transmitió desde 1996 hasta el 2002, y allí, Michael tuvo el papel de "Mike Flaherty" el teniente de alcalde, que debía proteger a su superior de sus enemigos y de sí mismo, ya que constantemente hacía el ridículo. Fox estuvo al frente de esta serie hasta el año 2000 y con este rol obtuvo un Emmy, dos Globos de Oro y dos SAG.

Spin City S03E04 - Dog Stuart

"Volver al futuro"

Tras mostrar en la pantalla chica su gran talento actoral, Michael fue elegido para protagonizar una de las trilogías más famosas del mundo, la trilogía de "Volver al futuro". Fox asumió el rol de "Marty McFly", un adolescente de los 80 que viaja accidentalmente a la década del 50, cuando sus padres eran adolescentes. Lo hace por medio del invento del científico llamado Dr. Emmett L. Brown, o simplemente "Doc", como lo llama Marty. El joven, que está atrapado en el pasado, irá descubriendo cosas sobre su familia, mientras que el "Doc" intentará reparar su invento para poder volver al futuro.

Michael J. Fox Volver al futuro.jpg

La película, estrenada el 3 de julio de 1985, se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial, lo que favoreció la realización de sus secuelas "Volver al futuro 2" y "Volver al futuro 3". Las continuaciones representaron un gran éxito aunque ninguna pudo superar en trama, popularidad y taquilla a la primera, que recaudó más de 381 millones de dólares en todo el mundo.

El 27 de diciembre de 2007, "Volver al futuro" fue elegida para su preservación en el National Film Registry por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser "estética, cultural e históricamente importante". Su influencia en la cultura popular le valió entrar en numerosos rankings de las mejores películas de todos los tiempos, siendo constantemente referenciada en muchas otras producciones posteriores.

Johnny B. Goode - Back to the Future (9/10) Movie CLIP (1985) HD

La década dorada

A partir de 1982 y hasta los 90, Fox gozó de un enorme éxito en todas las producciones en las que trabajó. Su talento lo llevó a ser uno de los actores más queridos por el público y de los más buscados por los directores. La fama que lo envolvía fue una dificultad a la hora de rodar escenas en la vía pública, ya que todos querían acercarse a la estrella del momento.

En 1987, el actor apareció en dos importantes películas. La primera, "Light of Day", en donde compartió elenco con la cantante Joan Jett. Allí, su actuación resultó deslumbrante para una crítica que vio sus capacidades ser limitadas por el guion. Luego protagonizó la comedia "El secreto de mi éxito", en donde se critica el cliché de un guion plagado de chistes básicos y poco adecuados para la época en la que se estrenó.

Michael J Fox & Joan Jett - Light Of Day (Springsteen Song 1987)

Su papel en "Bright Lights, Big City" recibió críticas mixtas. Finalmente, en "Pecados de guerra", el filme de Brian Di Palma estrenado en 1989, no se convirtió en un éxito económico pero logró captar la atención y los elogios, principalmente gracias al trabajo de Michael y su coestrella Sean Penn.

A partir de 1990, Michael Fox aceptó papeles en su mayoría del género de comedia. El actor comenzó la década con las películas "Duro de aguantar" y "Doc Hollywood", ambas estrenadas en 1991. Si bien su actuación fue bien recibida como era usual, las películas no se constituyeron como un gran suceso cinematográfico.

Michael J. Fox Doc Hollywood.webp

Dos años más tarde, en 1993, se estrenaron otras dos películas del actor, esta vez en el género de comedia romántica. "Life With Mikey" y "For Love or Money" fueron un fracaso en taquilla y pasaron completamente desapercibidas. A partir de 1995, el actor se enfocó únicamente en papeles secundarios, mientras continuaba con la filmación de la serie "Spin City".

Sólo dos de sus producciones lo vieron en el papel principal: se trata de las películas "Greedy" (1994), la cual protagonizó junto con Kirk Douglas y Nancy Travis, y "The Frighteners!" (1996). Aunque hayan logrado recaudar grandes sumas de dinero, estos filmes no lograron cautivar a los especialistas.

Uncle Joe "I DON'T LIKE IT." Greedy (1994)

El mal que lo atormentaba en secreto

Sus últimas actuaciones no demostraron en ningún momento indicios de lo que el actor estaba viviendo en silencio. En 1990, mientras se encontraba rodando "Doc Hollywood", Fox empezó a experimentar algunos extraños síntomas que lo pusieron en alerta: primero fue un intenso dolor de hombro y, al instante, el temblor en el meñique. Aquél temblor comenzó a hacerse cada vez más evidente, y un año más tarde, le fue diagnosticado mal de Parkinson.

Michael no hizo pública su enfermedad hasta la tercera temporada de "Spin City", en 1998. El actor relató que llegó un punto en el que ya no podía recordar sus diálogos, lo que sería una desventaja para todo, pero lo era especialmente para la serie en la que trabajaba al momento, en donde debía recordar muchos términos judiciales.

Desde su salida de la serie en el 2000, la vida del actor giró hacia el activismo para la investigación de una posible cura y de mejores tratamientos para su enfermedad. Creó la Foundation for Parkinson's Research, que se dedica a realizar dichas investigaciones y llevar sus resultados a todo el mundo.

Michael J. Fox Parkinson.webp

Más de veinte años más tarde, otro diagnóstico le cambiaría el rumbo de su vida. En 2018, los médicos le encontraron un tumor en la médula espinal, que si bien no era cancerígeno, le producía un gran dolor y podría haberlo dejado paralítico. Fue entonces sometido a una cirugía y un periodo de rehabilitación en el que debió aprender a caminar de cero.

De un romance de ficción a familia de seis

Durante el rodaje de "Lazos de familia", Michael conoció a Tracy Pollan, su novia en la ficción y quien terminó siendo su mujer en la vida real. La pareja se casó el 16 de julio de 1988 y al año siguiente dieron la bienvenida a su primer hijo, Sam Michael. Años más tarde, Pollan dio a luz a las mellizas Aquinnah Kathleen y Schuyler Frances, nacidas en 1995, y en 1997 llegó la última niña, Esmé Annabelle.

Michael J. Fox y su familia.jpg

Su familia fue el impulso mayor que lo llevó a abandonar el consumo desmedido de alcohol que lo atormentaba en su época de actor. Además fue el motivo por el cual decidió buscar ayuda en profesionales de la salud mental, para poder aceptar su condición y aprender a vivir con ello.

En una entrevista que realizó con motivo de promocionar su biografía "No Time Like the Future", Fox declaró que bajo ningún aspecto cambiaría algo de su vida. “Todavía puedo pensar; con un poco de esfuerzo, me puedo mover; tengo una familia que amo, y me puedo comunicar, puedo expresar afecto y decirles que los quiero. Claro que elijo mi vida", expresó el actor.