Magui Bravi está de novia con un ex de los dieciocho años

Magui Bravi está enamorada. La joven bailarina volvió a formar pareja con un antiguo novio, a quien conoció cuando tenía 18 años. "Ahora va en serio", le dijo Magui a revista Gente.

"Octavio (Cattaneo -32–, arquitecto) es un novio con el que salimos siete años y nos separamos hace tres, cuando él se fue a hacer un master de Administración de Empresas a España. Pero siempre seguimos en contacto, y ahora que volvió a vivir en la Argentina resurgió el amor. Tenemos ganas de ponerle todo, para ver si esto resulta para siempre", contó.

"¿Qué cómo nos conocimos? Nos presentó una amiga de LAN, la aerolínea en la que yo era azafata, diciendo que éramos el uno para el otro. Esa noche no nos gustamos, pero después no pudimos separarnos. Nunca me voy a olvidar de cómo me conquistó: me invitó a su casa y me dijo: 'Tengo una sorpresa para vos' y me tocó una melodía clásica en la guitarra. Fue hermoso. Entendió todo", reveló ella.

Con respecto a la parte laboral, Magui dijo: "Estoy terminando uno de los mejores años. Arranqué conduciendo un programa en Brasil en enero, seguí con otro de turismo por Argentina, y después empezó una temporada teatral tremenda, con Acaloradas y Bollywood. Ahora se viene un verano increíble, con Bollywood y Mi vecina favorita. A la vez, estoy terminando una película, y en diciembre me espera un personaje muy lindo, de mala, en una serie llamada Gorda".





