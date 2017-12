Los estrenos bajo la lupa de Escenario

"The disaster artist: Obra maestra", antes bizarra, ahora de culto

Calificación: ****. Intérpretes: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Ari Graynor, Sharon Stone, Zac Efron, Jud Apatow. Dirección: James Franco. Género: Comedia dramática. Sala: Monumental, Del Centro, Showcase y Hoyts.

Hay un momento en que algo que es de lo peor se convierte en lo mejor. Eso ocurrió con "The Room" en 2003, escrita, producida, dirigida e interpretada por Tommy Wiseau, considerada "la peor película de la historia". El filme, gracias a esa etiqueta, se convirtió en una película de culto, tanto que aún se sigue exhibiendo y generó cierto fanatismo cool. Eso disparó la idea de James Franco para actuar y dirigir "The Disaster Artist", en donde interpreta magistralmente a Wiseau, convertido en una suerte de Ed Wood, aquel pésimo cineasta cuya historia también fue llevada al cine interpretada por Johnny Depp en 1994 con dirección de Tim Burton. El filme de Franco, que viene de ganar la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián, utiliza el mismo concepto del ridículo que pasaba por la cabeza de Wiseau para armar una trama sobre el rodaje de "The Room", que estaba concebida como una historia de amor, si se quiere dramática y hasta con cierta carga erótica, pero cuando se cristalizó en la pantalla grande lo que generó corre por cuenta de los espectadores. Es que en aquella oportunidad no despertó ni romanticismo ni erotismo, simplemente risas, carcajadas y hasta burlas. Y desde ese lugar Franco construyó a su personaje, en una pintura que roza más la búsqueda por imitar al personaje real que provocar una caricatura y mucho menos mofarse de él. Al contrario, Franco lo expone como un tipo excéntrico y extraño (desde ya, nunca se supo de donde sacó el dinero para producir la película original), pero también lo retrata con cierta inocencia. Es el tipo que quiere alcanzar un sueño de filmar simplemente porque le encanta hacerlo y no porque tenga el conocimiento para llevarlo a cabo. Y en ese derrotero, en el que también talla la angustia del personaje, conocerá a Greg Sestero (magistralmente interpretado por Dave Franco, su hermano, de asombroso parecido a James), y el vínculo con ese "Baby Face" (así lo llama) será tan natural como traumático. Participan varias estrellas de Hollywood y es otra muestra del cine dentro del cine. Aviso: Hay una sorpresa imperdible en los títulos finales. Para verla y disfrutarla de principio al fin.

Por Pedro Squillaci





"Se ocultan en la oscuridad", no tan solos en la madrugada.

Calificación: **. Intérpretes Brian Krause, Jaimi Paige, Louis Herthum y Jared Abrahamson. Dirección: Drew Gabreski. Género: Terror. Salas: Del Centro, Hoyts, Monumental y Showcase.

La oscuridad, una bañera como trampa mortal, sombras y figuras esquivas, el mal que se esconde en un campo de maíz o un túnel en desuso, los bosques siniestros, una pareja con un hijo pequeño en una casa en medio de la nada y unos cuántos tópicos mucho más obvios recorren "Se ocultan en la oscuridad", una película que intenta generar terror a partir de unas presencias sobrenaturales cuya imagen se revela a poco de empezar el filme.

La historia incluye a un matrimonio joven que llega a un pequeño pueblo, adonde la mujer intentará llevar a término su segundo embarazo y el marido se dedicará a su profesión de médico. Se alojan en una casa amplia con un parque enorme y rodeada de bosques. Paralelamente se muestra cómo la hija de otro matrimonio desaparece misteriosamente. Esa subtrama de alguna manera recorre todo el filme ya que será el indicio de que una supuesta leyenda urbana instalada desde hace tiempo entre algunos pobladores podría ser real. Mientras, las visiones del niño son consideradas fantasías hasta que la amenaza comienza a dejar huella y la complicidad y el silencio de otros se transforma en un peligro mortal para todos.

Por Rodolfo Bella





Un legendario amante latino

El arquetipo del latin lover, el amante de las mujeres más ricas, más bellas y poderosas, el hombre que habría inspirado el personaje de James Bond, el mito dominicano, Porfirio Rubirosa, será llevado a la televisión y también al cine en 2018.

Así lo aseguró el actor colombiano Manolo Cardona, quien interpretará a Rubirosa en una serie para televisión hecha para una plataforma de streaming digital privada y en una trilogía de películas para cine.

"La verdad es que la historia de este personaje es fascinante y esperamos que a principios del próximo semestre esté ya en la grande y en la pequeña pantalla", precisó Cardona.

Porfirio Rubirosa encarna al playboy por antonomasia: fue diplomático del dictador dominicano Leonidas Trujillo, políglota, jugador profesional de polo, corredor de autos, piloto de aviones y el dueño de una fama ganada por sus dotes de amante en la primera mitad del siglo anterior.

Rubirosa era el hijo de un militar dominicano que se crió en la infancia en Francia, luego regresó a Santo Domingo cargado de mundo y con un porte de divo que volvió loca a la hija de Trujillo, Flor de Oro, con quien se casó cuando ella tenía 17 años.

La pareja se instaló en Berlín, luego que el suegro lo nombrara embajador, con Adolfo Hitler en el poder. Pero Flor de Oro solo fue la primera de cinco esposas; después se casó con las dos mujeres más ricas de Estados Unidos, Doris Duke y Barbara Hutton. También con las actrices francesas Danielle Darrieux y Odile Rodin.

Sobre Rubirosa se tendió un mito, pues se dice en libros y relato que sostuvo romances con Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth, Zsa Zsa Gabor y hasta la argentina Eva Perón, lo que consolidó su fama de amante y buena vida. El colombiano dijo que sólo restan unas semanas de grabación antes de entrar a la fase de edición y finalización de la película del hombre que, 56 años después de su muerte, se mantiene como el mito vivo del amante latinoamericano.