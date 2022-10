La dura amenaza del rosarino Tomás Holder a Gran Hermano y Telefe

Todo sucedió en la tarde-noche del sábado 22 de octubre. En una charla con Juan, Holder lanzó una dura advertencia a las autoridades del canal: "Si yo no zafo, no piso ni un programa así que no me inviten". Y agregó: "Si yo mañana salgo de acá, no me inviten a un programa que no pienso ir. Lo aviso. No hay ninguno, eh, así que no me rompan las pelotas".