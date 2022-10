El influencer rosarino Tomás Holder, de TikTok a "Gran Hermano 2022"

Holder tiene 21 años, ostenta un cuerpo cuidadosamente trabajado en el gimnasio, le gusta la noche y la fama. “Me dedico a todo lo que es redes y presencia en los boliches. Hago el personaje de un «Tincho» medio clasista, medio homofóbico, típico rugbier, que a la gente la hace reír mucho y me encanta”, confesó al presentarse en el programa conducido por Santiago del Moro.

“Considero que soy una persona muy avasallante y una persona muy fuerte”, se ufanó Holder, y añadió: “Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso y grande, me gusta. Adentro de la casa ni loco perdería la cabeza por una mina, yo a la casa entro a jugar y a ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”, afirmó.

Sus palabras, su apariencia física y, sobre todo, su inesperada irrupción en la “casa más famosa”, llamó mucho la atención en las redes, sobre donde se multiplicaron los memes que destacaron su presencia en el programa y, por supuesto, su parecido con Ricardo Fort.

bobo2.jpg El rosarino durante su presentación en el programa.

“Soy querido o odiado, no tengo punto medio”, dijo el rosarino, como una premonición. En paralelo, una usuaria de Twitter escribió: “Estamos todos de acuerdo que Tomás Holder es la versión low cost de Ricardo Fort, ¿no?”. Y otra la secundó: “Tomás Holder es la reencarnación de El Comandante, chicos. Elijo creer”. El muchacho había logrado lo que quería, que su nombre se multiplicara en el planeta mediático.

Holder ya es muy popular en las redes sociales. En TikTok suma 550 mil seguidores, mientras que en Instragram tiene 280 mil. El rosarino, que dice haber estudiado Administración de Empresas, se volvió un verdadero referente entre los centennials. Su primer video en TikTok data de febrero de 2021: allí mostró su increíble transformación física en apenas dos años, tiempo en el que ganó una buena cantidad de masa muscular. El verano pasado el influencer enloqueció a una multitud en Pinamar, donde acompañó al reconocido DJ Fer Palacios en el escenario principal de Boutique Club de Mar, en el marco de un concurrido after.

El lunes por la noche, Holder no pudo contener las lágrimas cuando Santiago del Moro lo presentó en “Gran Hermano”. En la tribuna del programa estaba su mamá Gisela, a la que el conductor confundió con una “novia” o una “amiga”. La verdadera pareja del influencer, Paula Balbi, también dijo presente en el reality para desearle suerte. “Lo amo y acá lo espero”, aseguró la joven. La madre agregó orgullosa: “Crié un hombre hermoso y muy noble”.

El regreso, un éxito

En su regreso a la TV, “Gran Hermano” promedió 21 puntos de rating y tuvo picos de 23 puntos. Entre los participantes con perfiles de pretensiones efectistas y provocadoras figuran la ex diputada del Frente de Todos Romina Uhrig, una mujer adicta al sexo, un hombre de 60 años que promete convertirse en “el patriarca de la casa”, una veinteañera cuya estrategia será “jugar con los hombres para que se peleen entre ellos” y un analista político de 25 años “amante de las MILF”.

bobo3.jpg Santiago del Moro recibió a los 18 participantes del reality show.

Con el desafío de permanecer encerrados y desconectados del teléfono por más de 100 días, los 18 participantes fueron ingresando a la casa de 2.200 metros cuadrados, 65 cámaras y 87 micrófonos ubicada en los estudios Pampa escoltados por Wanda Nara y Robertito Funes. Al lugar ingresaron también una peluquera canina, un taxista-abuelo de 42 años, una jugadora de fútbol fan de Wanda Nara que “no entiende la bisexualidad”; una joven de 25 años a quien “operarse las lolas le cambió la vida” y un estudiante de abogacía que “cree mucho en Dios y va los domingos a misa”.

El programa se organizará de la siguiente manera: los martes y jueves habrá pruebas y análisis de la casa, los miércoles será la gala de nominación, los viernes día de fiesta, los sábados la “noche de los ex” (donde participantes de ediciones anteriores analizan el interior de la casa) y los domingos tendrá lugar la gala de eliminación. Del Moro contará con un equipo de analistas conformado por Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato. Además, quienes no quieran perderse nada de lo que suceda dentro de la casa, podrán verlo en vivo las 24 horas a través del canal 141 de Pluto TV, el servicio gratuito de televisión por streaming de Paramount.