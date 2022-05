L-Gante llegó al país y fue a visitar a El Noba luego del accidente

"Está con su gente, con sus amigos de siempre, y acá estamos, haciendo el aguante cerca suyo", insistió L-Gante que no pudo visitarlo en un primer momento, ya que se encontraba con su familia en Europa de vacaciones.

Por su parte, Vanesa dio detalles del estado de salud de su hijo. "Él está igual de salud. El único problema es su cabeza. Ayer le sacaron el cuello ortopédico y le hicieron los estudios. Solo resta esperar. Yo sé que mi hijo va a salir".

>>Leer más: El Noba sigue en estado "crítico" y su pronóstico es "reservado"

"Los médicos me dicen que tengo que esperar que tenga alguna reacción o reflejo. Yo como mamá entro y veo a mi hijo que está durmiendo y siento que él me escucha y que cada vez está mejor. Yo le hablo mucho. Cuando le bese la cara y le caían las lágrimas me emocioné mucho", siguió.

Asimismo, contó que recibió el apoyo de mucha gente que se acercó con carteles y ofrendas para enviarle fuerzas a Lautaro. Y destacó la actitud de Perro Primo, otro de los fundadores de la Cumbia 420 e íntimo amigo de El Noba, quien le llevó "un motorhome todo equipado" para que se pueda quedar afuera del hospital aguardando por la evolución de su hijo.

Respecto a las investigaciones del accidente, Vanesa sostuvo que "se dijeron muchas cosas que no son verdad". "Yo no le echo la culpa a nadie, fue una negligencia de mi hijo. Le dijimos al hombre del auto que estamos a su disposición. Fue un accidente nada más", cerró.