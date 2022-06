Jorge Rial fue descubierto en compañía de otra periodista en España

"Six Feet Under": la vigencia de una de las mejores series de la historia de HBO

"En la foto no se ve a la tercera persona que estaba con nosotros", ensayó Pouso para intentar despistar, pero luego le comentó a Duré: "Yo disfruto. Estoy en esa. A mi los cuarenta me pegaron para el disfrute, para disfrutar. Este es un viajón impresionante, no sabés. Primero estuve en Nueva York, después me fui a Marruecos, ahora me vine para España, y la verdad es que si te tengo que decir, disfrutando es poco. Conocí a gente muy interesante, porque si bien vine con amigas también estamos con un grupo de gente a la que no conocía. La estoy pasando muy bien".

"Mirá, vos me conocés y sabés que soy un alma libre. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie y lo pasó bien, siempre. No es mi novio, no estoy para eso, pero soy libre", aseveró.

Mientras que Pouso hace nueve meses que se separó de su última pareja, Rial también se distanció de su última esposa, la nutricionista Romina Pereiro, con quien estuvo casado algo más de dos años.

Esta semana Rial abandonó sus obligaciones profesionales y se fue a pasar unos días a Inglaterra y luego se trasladó a España para observar, en vivo, un recital de los Rolling Stones.

"Rial tuvo tanta suerte que en el boliche al que fue a tomar algo, que es un lugar muy reconocido de Madrid, había una amiga de Yanina Latorre, quien registró el encuentro con Pouso. Primero se las sacó por separado y después pudo tener a los dos juntos, pero ellos se dieron cuenta y se fueron enseguida", contaron en LAM.